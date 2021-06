Calabria: Pd apprezza Conte ma M5S accetti primarie**

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – Bene Conte ma la strada maestra sono le primarie. Bene l’allargamento della coalizione e del campo, però la scelta del candidato presidente in Calabria deve passare per i gazebo. Questa la reazione di ambienti dem -tra chi segue il dossier regionali in Calabria- alla proposta lanciata oggi via Fb da Giuseppe Conte. Un’uscita apprezzata, ma l’apprezzamento si ferma di fronte alla proposta del leader in pectore dei 5 Stelle di individuare un candidato civico.