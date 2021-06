Calabria: Pd apprezza Conte ma M5S accetti primarie** (2)

(Adnkronos) – L’intervento di Conte era auspicato dai dem per chiarire le intenzioni del M5S in Calabria. “E’ un passo avanti ma non è sufficiente. I 5 Stelle accettino le primarie. E’ una questione di metodo, di percorso. Qui c’è un candidato, Nicola Irto, che già 15 giorni fa si è detto disponibile a correre alle primarie peraltro lanciate dalla grillina Nesci. I 5 Stelle in Calabria sono divisi, non c’è un interlocutore e non possono scaricare i loro problemi su di noi danneggiandoci”.