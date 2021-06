Milano: da zona gialla traffico in città +47% rispetto a 2019

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – Annunciando il ritorno dei divieti di Area B e di Area C a pieno regime, il Comune di Milano fa sapere che dall’entrata della Lombardia in zona gialla, “i dati del traffico privato in città hanno subito un progressivo aumento”. In particolare, rispetto al 2019, l’indice di congestione è superiore del 47%, mentre gli ingressi in Area C dei veicoli soggetti a pagamento sono superiori del 37%.