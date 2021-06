‘Ottimisti su vaccinazione adolescenti entro prossimo anno scolastico’

Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) – Per la vaccinazione anti-Covid dei ragazzi dai 12 ai 15 anni dal pediatra, “si stanno formalizzando gli accordi regionali per il nostro coinvolgimento. Il Lazio ha firmato questa mattina. Le trattative sono avanti anche in Piemonte, Calabria, Toscana, Veneto, Emilia Romagna. Mi auguro che entro questa settimana, o all’inizio della prossima, si possano definire i protocolli operativi e cominciare concretamente”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Paolo Biasci, presidente della Federazione dei medici pediatri (Fimp), in merito alla campagna vaccinale per gli adolescenti 12-15enni, vaccinati dal proprio pediatra.