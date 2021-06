Pillola dei 5 giorni: il Tar ha deciso sulle minorenni

Contraccezioni di emergenza: confermata la vendita alle under 18 senza l’obbligo di ricetta. Il tribunale amministrativo del Lazio respinge il ricorso contro la Determina dell’Aifa.

Il Tar del Lazio ha confermato la validità della Determina 998 dell’8 ottobre 2020 dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che ha eliminato l’obbligo di ricetta per le under 18 per l’acquisto della contraccezione di emergenza EllaOne (nome commerciale dell’ulipristal acetato) ed ha stabilito che la pillola dei cinque giorni non è un farmaco abortivo. Ciò significa che le farmacie potranno continuare a consegnare l’EllaOne, che agisce fino a cinque giorni dopo il rapporto a rischio di gravidanza indesiderata, anche alle minori di 18 anni senza bisogno della prescrizione medica.

I giudizi amministrativi hanno respinto il ricorso delle associazioni pro vita (Movimento per la Vita italiano Aps, Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione medici cattolici italiani (Amci), Osservatorio parlamentare ‘Vera Lex?’, Associazione Pro Vita e Famiglia onlus, Associazione Family day-Difendiamo i nostri figli Aps, Osservatorio di bioetica di Siena-Ets e Associazione Giuristi per la vita) e del Centro Studi Rosario Livatino che chiedevano l’annullamento della Determina Aifa, con cui si modificava il «regime di fornitura del medicinale per uso umano EllaOne* (ulipristal)», eliminando l’obbligo di prescrizione per le minorenni.

La tesi dei ricorrenti, secondo cui il farmaco avrebbe effetti abortivi, non ha convinto i giudici del Tar Lazio, in quanto era incentrata unicamente su un mero giudizio di non condivisione e sullo studio di un esperto, neppure tanto convincente. Inoltre, non sono stati evidenziati i «profili di eventuale palese illogicità o di macroscopica erroneità delle valutazioni espresse da Aifa circa l’effetto soltanto antiovulatorio» del farmaco.

In sostanza, per il tribunale amministrativo regionale «non è mai stata raggiunta quella indefettibile ‘prova rigorosa’ circa la sicura inattendibilità delle scelte al riguardo operate dalla intimata amministrazione nell’esercizio del suo potere tecnico discrezionale».

Nel commentare la recente sentenza del Tar del Lazio, Emilio Arisi, presidente della Società medica italiana della contraccezione (Smic) ha sottolineato che «La letteratura mondiale ha dimostrato a piene mani che non vi sono rischi nell’assunzione del farmaco per la contraccezione di emergenza né nelle maggiorenni né nelle minorenni, e che anzi la possibilità di andare direttamente in farmacia ad acquisire il farmaco ha certamente ridotto i numeri delle gravidanze indesiderate e quindi dell’aborto volontario, come dimostrano le relazioni ministeriali degli ultimi anni. In altri termini l’assenza di necessità di una prescrizione medica semmai ha portato dei grandi vantaggi per le minorenni, e per la società in senso lato. E ora la sentenza del Tar, che avversa al ricorso di alcune associazioni pro-life, conferma tutto questo».

Arisi ha poi aggiunto che non sono stati dimostrati fenomeni collaterali importanti né tantomeno è stato dimostrato un effetto abortivo del farmaco: «Non si capisce quindi quale illusione sia quella di desiderare maggiori ostacoli all’utilizzo del farmaco da parte delle minorenni, se non il desiderio – conclude il presidente Smic – di renderne ‘peccaminoso’ il rapporto sessuale. Per fortuna abbiamo il Tar».