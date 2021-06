Fed: Powell rassicura, ‘daremo tempo per completare ripresa economia Usa’**

Roma, 22 giu. – (Adnkronos) – Le scelte della Federal Reserve “influenzano le comunità, le famiglie e le imprese in tutto il paese” ma “tutto ciò che facciamo è al servizio della nostra missione”, per questo alla Fed “faremo tutto il possibile per sostenere l’economia per tutto il tempo necessario per completare la ripresa”. Con questi toni ‘rassicuranti’ – da molti interpretati come un segnale di prudenza sull’atteso rialzo dei tassi – il presidente della banca centrale Usa conclude il suo intervento introduttivo in audizione presso il Joint Economic Committee del Congresso. Powell ricorda come “le scelte politiche della Fed sono guidate dal nostro duplice mandato” di massima occupazione e prezzi stabili ma anche dalla “responsabilità nel sostenere la stabilità del sistema finanziario”.