Dalla richiesta di colloquio all’intervento dei genitori, dal coinvolgimento del dirigente scolastico a quello dell’ex Provveditorato. Fino alla denuncia.

Mai un permesso per potere andare in bagno durante la lezione. Mai un voto che valorizzi quanto di buono è stato fatto. Mai una risposta a un «buongiorno» in corridoio. Mai una volta che lasci passare un errore anche banale: verrà sottolineato davanti a tutta la classe. La vittima è sempre la stessa: lo studente che, chissà per quale motivo, non va a genio al prof. E il problema principale è proprio quello: che il ragazzo non sa il perché di quella situazione, diventata ormai pesante. Cosa fare quando un professore prende di mira un alunno? È il caso di rivolgersi subito alla direzione scolastica o ad un’autorità superiore?

In circostanze così, come del resto in tante altre, si direbbe che il dialogo sia fondamentale: parlarsi, tentare di capirsi per superare le distanze ed eventuali malintesi. Ma quando questo non porta da nessuna parte, per l’incapacità di stabilire un contatto o per la mancata volontà di ammettere il proprio errore, come bisogna reagire? Vediamo cosa dicono il buon senso e la legge.

I doveri del professore

Chi ha scelto di fare il professore non ha scelto, certamente, un mestiere semplice. Non c’è solo la parte didattica da assolvere, ma anche una parte educativa non indifferente. Che comprende, tra le altre cose, far capire ai propri alunni il senso del reciproco rispetto.

Oltre a quello dell’insegnamento, dunque, il professore ha il dovere di svolgere il suo compito con fedeltà, diligenza, buon andamento e imparzialità. Ecco, se tutti questi concetti sono importanti, quest’ultimo è quello che fa il caso nostro in questa sede: l’imparzialità. Significa che non è consentito ad un docente di fare delle differenze tra i suoi alunni che non siano dettate dal loro reale rendimento. A parità di elaborato, per fare un esempio, uno non può prendere 9 e l’altro 5. Questo porterebbe a pensare che ce l’ha con l’alunno che ha preso il voto più basso senza un apparente motivo. Cioè che l’ha preso di mira.

Alunno preso di mira: come reagire?

In un caso come quello appena citato, quando c’è una palese e continuativa condotta che fa pensare ad un alunno preso di mira dal professore, come reagire? La prima via da imboccare, come detto all’inizio, è quella del dialogo. Il ragazzo deve tentare di chiarire la situazione con il professore chiedendo un colloquio privato.

Se il docente non fosse disponibile, lo studente avrebbe il diritto di chiedere un colloquio con il dirigente scolastico per sottoporgli il problema e manifestare i punti di disaccordo, in particolare quelli in cui si ritiene che il professore abbia agito in mala fede. Può anche farlo – a suo rischio e pericolo – in maniera molto più formale, coinvolgendo nel colloquio anche il coordinatore di classe e un avvocato. Nel caso in cui l’incontro non dia il risultato atteso, l’allievo può decidere di fare causa, possibilmente dopo aver raccolto la disponibilità di qualche compagno di classe a testimoniare in tribunale.

Alunno preso di mira: cosa possono fare i genitori?

Prima di arrivare a tanto, cioè prima di finire davanti a un giudice, nel caso in cui lo studente non sia riuscito a chiarire personalmente perché è stato preso di mira dal professore, è opportuno che i genitori esercitino il loro diritto di chiedere un colloquio sia con il docente interessato sia – arrivato il caso – con il dirigente scolastico.

Quest’ultimo, in seguito alla segnalazione dei genitori, può decidere di convocare il professore in separata sede o di organizzare un incontro chiarificatore tra il docente, l’alunno ed i genitori di quest’ultimo.

Alunno preso di mira: l’esposto all’Ufficio regionale

L’alunno che si ritiene preso di mira dal professore o, comunque, discriminato può presentare un esposto all’Ufficio regionale scolastico, ovvero quello che una volta si chiamava Provveditorato agli studi. Ne esiste uno in ogni capoluogo di provincia tranne in Val d’Aosta e in Trentino-Alto Adige, dove c’è una normativa diversa.

Tra i compiti dell’Urs, infatti, ci sono quelli di:

occuparsi dei programmi scolastici, dei libri di testo da adottare, dell’organizzazione didattica e degli insegnanti;

vigilare sulle scuole private paritarie e non paritarie;

assegnare alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie ed umane;

verificare l’efficienza delle istituzioni;

risolvere le controversie che possono sorgere nel sistema scolastico.

L’esposto può essere presentato in carta semplice dall’alunno maggiorenne o dai genitori di quello minorenne sulla base di un comportamento scorretto dell’insegnante e delle problematiche legate alle presunte discriminazioni subite. Al tal proposito, è necessario che lo studente descriva nel dettaglio l’atteggiamento del docente.

Alunno preso di mira: la causa in tribunale

Come detto, l’ultima spiaggia resta quella della causa in tribunale. L’alunno preso di mira dal professore (i suoi genitori se il ragazzo è minorenne) può fare causa al docente con l’accusa di abuso della propria autonomia professionale o, nei casi più gravi, per mobbing. In questo caso occorrerà l’assistenza legale di un avvocato.

Nel caso in cui giudice ritenesse che ci sono degli estremi validi a sostegno della denuncia dello studente, il professore rischia di essere sospeso dall’incarico. Se la condotta del docente fosse stata talmente grave da provocare un danno, lo studente avrebbe diritto al risarcimento purché riesca a provare (ad esempio con un certificato medico) che c’è un nesso causale tra il danno ed il comportamento discriminatorio e psicologicamente violento dell’insegnante.