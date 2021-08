Mancato riconoscimento del figlio: cosa si rischia? 

Il padre deve rimborsare tutte le spese di mantenimento e, se sapeva dell’avvenuta procreazione, risponde anche dei danni da illecito endofamiliare.

Chi mette al mondo un figlio dovrebbe farsi carico di tutte le conseguenze; ma alcuni genitori “irriducibili” cercano di non assumersi le loro responsabilità, nemmeno quando sono messi di fronte all’evidenza. Ci sono, poi, alcuni rari casi di chi è diventato padre a propria insaputa, perché non è mai stato messo a conoscenza dell’avvenuta nascita e magari scopre di avere un figlio solo dopo molti anni. Ma precisamente cosa si rischia per il mancato riconoscimento del figlio?

Mentre la madre ha il diritto di rimanere anonima sin dal momento del parto e per tutta la sua vita, il padre, se viene chiamato in causa, deve uscire allo scoperto, perché la paternità è una conseguenza giuridica ineludibile del concepimento e comporta precisi doveri, economici e morali, verso il figlio. Perciò, esiste un apposito procedimento giudiziario per chi non ha voluto riconoscere spontaneamente il figlio al momento della nascita: la madre ed anche il figlio stesso (quando sarà divenuto maggiorenne) possono citare il presunto genitore in tribunale per ottenere la dichiarazione di paternità con sentenza. Nel processo, la prova della filiazione può essere fornita con ogni mezzo, e, se l’uomo si sottrae al test del Dna, il giudice può stabilire la paternità proprio in base al suo rifiuto ingiustificato.

Ma la vicenda non finisce qui, anzi potremmo dire che comincia proprio dal momento in cui arriva la sentenza del giudice che accerta la paternità. Ecco cosa si rischia per il mancato riconoscimento del figlio: colui che ha evitato il riconoscimento volontario ed è stato poi riconosciuto padre per via giudiziaria deve, innanzitutto, rimborsare tutte le spese di mantenimento non corrisposte in passato e sostenute esclusivamente dalla madre o da altri parenti. In aggiunta, può essere condannato a risarcire un particolare tipo di danno, chiamato da «illecito endofamiliare», che riguarda i danni morali che il suo comportamento elusivo ha arrecato al figlio e alla famiglia: è la sofferenza ingiusta causata dalla protratta privazione della figura genitoriale.

Riconoscimento del figlio naturale: come funziona?

Mentre per i figli generati nel matrimonio il rapporto di filiazione scaturisce automaticamente, quando il figlio nasce dall’unione di un uomo e di una donna che non sono sposati fra loro è necessario il riconoscimento del figlio naturale. Per evitare aborti o abbandoni, la legge [1] prevede, in favore della madre, il diritto di rimanere segreta e di effettuare il parto in anonimato, in modo da tenere nascosta per tutta la vita la sua identità. Il figlio sarà iscritto nei registri anagrafici dello stato civile come «nato da donna che non consente di essere nominata» e potrà essere adottato.

Quando, invece, è il padre a non voler riconoscere il proprio figlio naturale, il Codice civile [2] prevede un’apposita azione giudiziaria, chiamata «dichiarazione giudiziale di paternità», che può essere esercitata con ricorso al tribunale civile. La domanda per ottenere il riconoscimento con sentenza è proponibile in ogni tempo dalla madre ed anche dal figlio stesso, a partire dal momento in cui diviene maggiorenne.

Il giudice può accertare la paternità in tutti i casi in cui è ammesso il riconoscimento spontaneo [3], che può essere compiuto con un’apposita dichiarazione resa ad un ufficiale dello stato civile, o in un atto pubblico ed anche in un testamento [3]. Quindi, se un bambino risulta già figlio di due coniugi uniti in matrimonio non potrà essere riconosciuto da altri finché non sia stato operato il disconoscimento di paternità. Se il figlio da riconoscere ha compiuto 14 anni, occorre il suo assenso alla procedura di riconoscimento di paternità.

Accertamento della paternità: i mezzi di prova ammessi

Nel procedimento di accertamento della paternità la prova può essere fornita con ogni mezzo previsto nelle ordinarie cause civili; in particolare, sono ammesse:

le prove testimoniali delle persone a conoscenza della relazione esistente tra la madre e il presunto padre all’epoca del concepimento;

le prove documentali , comprese le immagini fotografiche, i video e le registrazioni audio, anche provenienti da messaggi telefonici o chat telematiche;

le prove scientifiche, tra le quali la più importante è il test del Dna, che può essere eseguito con un esame ematologico o attraverso un test su altri materiali organici, come la saliva.

Oggi, con le possibilità offerte dalla scienza moderna, il metodo più utilizzato è la prova del Dna: un semplice esame del sangue o di altro materiale organico (come la saliva), analizzato da personale esperto, conduce in modo pressoché inequivocabile a stabilire se una persona è figlia di un’altra o no.

Test del Dna: valore e conseguenze in caso di rifiuto

Il test del Dna è il metodo più frequentemente utilizzato, perché, con l’attuale stato della tecnologia e grazie alla presenza di numerosi laboratori specializzati, consente di sapere in modo certo se una persona è figlia di un’altra.

L’esame del Dna ai fini dell’accertamento della paternità non è obbligatorio, ed anzi la legge impedisce la possibilità di eseguirlo coattivamente, senza il consenso dell’interessato [5]; ma il rifiuto può essere un boomerang, perché il giudice può trarre «argomenti di prova» proprio da questo comportamento, se lo ritiene ingiustificato: così ne trarrà la conseguenza di un’ammissione implicita di paternità da parte di chi si è sottratto all’effettuazione del test senza valide ragioni.

Dichiarazione di paternità: rimborso spese

Con la sentenza del tribunale che stabilisce il riconoscimento della paternità si instaura tra il padre ed il figlio giudizialmente riconosciuto il rapporto giuridico di filiazione, da cui deriva una serie di diritti ed obblighi reciproci. La principale conseguenza è che il genitore deve assumersi tutti i doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio, che non riguardano solo il periodo successivo alla pronuncia del giudice, ma retroagiscono fino al momento della nascita del bambino.

Quindi, dal momento di deposito della sentenza dichiarativa di paternità, la madre è legittimata a chiedere al padre il rimborso delle spese che aveva sostenuto in passato per il mantenimento, educazione, istruzione e cure del bambino, a partire dalla sua nascita. Il principio di fondo è che il figlio nato da una relazione di fatto va mantenuto.

Dichiarazione di paternità e risarcimento dei danni da illecito endofamiliare

Al di là del rimborso delle spese patrimoniali sostenute, c’è anche la possibilità di ottenere da colui che è stato dichiarato giudizialmente padre il risarcimento dei danni da mancato riconoscimento del figlio naturale. Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione [6] ha stabilito che questo «danno da illecito endofamiliare» lede il dovere, sancito dall’art. 30 della Costituzione, di «mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio».

Perciò, il padre che ha evitato il riconoscimento ed ha eluso l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla sua condizione di genitore è responsabile di un illecito civile e il danno ingiusto che ha provocato deve essere risarcito anche per le voci di danno non patrimoniale [7]. In concreto, viene in rilievo soprattutto il danno morale, consistente nella sofferenza provocata ad un figlio che è stato ingiustamente privato (solitamente per un periodo di tempo molto lungo) della figura genitoriale paterna. La Suprema Corte ha sottolineato che questo danno può essere escluso solo quando il padre dimostri di non essere stato a conoscenza dell’avvenuta procreazione e, dunque, dell’esistenza di un proprio figlio.

Puoi leggere l’intera pronuncia della Cassazione nel box “sentenza” al termine di questo articolo. Per ulteriori approfondimenti leggi anche “Padre non vuole riconoscere il figlio: cosa rischia?“.

note [1] Art. 30 D.P.R. n. 396/2000. [2] Art. 269 Cod. civ. [3] Art. 250 Cod. civ. [4] Art. 254 Cod. civ. [5] Art. 118 Cod. proc. civ. [6] Cass. ord. n. 22496 del 09.08.2021. [7] Art. 2059 Cod. civ.