Multicedi, band Decò in campo al fianco del Ssc Napoli, As Roma e Ssc Bari

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – La stagione di calcio 2021-22 è alle porte e Multicedi si prepara a viverla con un grande exploit. L’azienda di distribuzione organizzata, leader in Campania e ben radicata anche in Lazio e in Puglia, lega Decò – insegna ammiraglia e storica mdd del gruppo – a tre grandi squadre del Centro-Sud Italia: Ssc Napoli, As Roma e Ssc Bari. Oltre a rinnovare la storica partnership con la società partenopea, Multicedi torna ad affiancare i giallorossi e, per la prima volta, entra a far parte del network di aziende che sostengono il sodalizio pugliese. Per Ssc Napoli e As Roma, impegnate nel prossimo campionato di Serie A, Decò sarà supermercato ufficiale. Per i capitolini, la partnership si estende al team femminile, fresco di trionfo nella finale di Coppa Italia della scorsa stagione. Per la compagine pugliese, invece, Decò sarà main sponsor: il logo d’insegna campeggerà sulla casacca ufficiale che i “galletti” utilizzeranno nel campionato di Serie C.