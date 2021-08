Tar: il Green pass è legittimo

Obbligo di Green pass nelle scuole: non ci sarà alcuna sospensione.

Il Green pass non si tocca, nonostante le contestazioni provenienti da più parti. Ecco la prima sentenza che conferma la legittimità dell’impianto normativo attuale.

Si tratta del Tar Lazio che, con decreto monocratico del 24 agosto 2021, n. 4453, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro l’obbligo del certificato verde, nello specifico per l’accesso alle scuole.

In verità, il Tar si è dichiarato incompetente sulla possibilità di disapplicare una norma di rango primario (nella specie, il decreto legge istitutivo del certificato verde). Il nostro ordinamento infatti – argomenta la decisione – non consente, in virtù del principio di separazione dei poteri, l’impugnazione dinanzi al Tar di atti aventi forza di legge. Il processo amministrativo è volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi (come ad esempio i decreti ministeriali o i DPCM), ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario.

Nel caso del Green pass, invece, manca la contestuale impugnazione di atti applicativi di rango amministrativo che costituiscano esecuzione del decreto legge in questione: solo ciò potrebbe determinare l’ammissibilità del ricorso – limitatamente a tali atti – e consentirebbe eventualmente di sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale. Dunque, visto che i ricorrenti hanno impugnato il decreto legge e non un atto amministrativo, il ricorso è inammissibile.

Non ci sarà dunque alcuna sospensione per l’obbligo del Green pass, previsto dal decreto di agosto, per l’insegnamento nelle scuole a partire dal 1° settembre.

È stata dichiarata inammissibile l’istanza di sospensione cautelare monocratica dell’art. 1, comma 6, Dl n. 111 del 6 agosto 2021 (che aggiunge l’art. 9-ter al d.l. n. 52 del 27 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021, n. 87) nella parte in cui prevede che, ai fini dell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere il Green pass. La norma dispone anche che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario «è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato».