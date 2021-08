La denuncia di un medico MsF: “Su migranti segni di torture con ferro rovente”

Palermo, 28 ago. (Adnkronos) – Torturati con un ferro rovente sulla coscia, bruciati con le sigarette su tutto il corpo, e con una pallottola nello stomaco. Sono solo alcune delle storie, tragiche, raccolte questa mattina dal medico anestesista Alessandro Trainito, che da un mese si trova a Lampedusa, a seguire per Medici senza Frontiere gli sbarchi dei migranti. Da anni Trainito gira il mondo, nelle zone di guerre, ad aiutare i più bisognosi di cure. E’ stato a Gaza, in Iraq, in Africa. E adesso è nella sua Sicilia, a Lampedusa. Ad aiutare i migranti che arrivano sulle coste dell’isola. Questa mattina erano quasi 500, su una carretta del mare, tutti stipati l’uno sull’altro. Erano quasi tutti maschi, giovani, provenienti dall’Africa subsahariana e dal Nordafrica, ma anche dal Bangladesh, dallo Yemen, dalla Palestina, dalla Siria. Tutti arrivati dalla Libia. Dove prima di partire sono stati detenuti e hanno subito violenze di ogni genere. E durante le visite mediche sul molo Favaloro, Alessandro Trainito, come racconta in una intervista all’Adnkronos, ha riscontrato “molti segni di torture”.