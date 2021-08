Mobilità: assessore Lombardia De Corato, ‘presto proposta legge su monopattini’

Milano, 31 ago. (Adnkronos) – “Presenterò nei prossimi giorni al presidente Fontana una proposta di legge da inoltrare poi alle Camere che è volta ad un ulteriore inasprimento della normativa con l’introduzione di misure per una maggiore sicurezza non solo degli utilizzatori dei monopattini ma anche degli altri utenti della strada”. Lo annuncia l’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato. “Si prevede infatti in detta proposta normativa la necessaria assicurazione per responsabilità civile e l’obbligo del casco per chiunque utilizzi il monopattino”.