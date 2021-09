Vaccino: quando può essere imposto come obbligatorio

Le sentenze della Corte Costituzionale che affermano quando è legittimo imporre la vaccinazione della popolazione.

In questo periodo, non si fa altro che parlare di vaccinazione obbligatoria e Green pass, misure stabilite – almeno per determinate categorie – al fine di contenere la pandemia Covid-19.

I “no vax”, i “ni vax” e i semplici scettici appoggiano le proprie convinzioni sul fatto che l’articolo 32 della Costituzione, nel consentire trattamenti sanitari obbligatori tramite legge tutte le volte che è in gioco la salute pubblica, vieta di violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. In realtà, nei lavori preparatori alla Costituzione, questa specificazione si riferiva a pratiche di castrazione e sterilizzazione.

Del resto, la Corte Costituzionale si è già espressa sulla legittimità delle vaccinazioni obbligatorie ponendo, con una serie di sentenze, i limiti alla legittimità delle stesse. Faremo, qui di seguito, una rassegna di tali sentenze e vedremo quando, a detta dei giudici della Consulta, può essere imposto con la forza il vaccino.

Ricordiamo innanzitutto cosa dice la Costituzione perché è proprio sul dato normativo di quest’ultima che si è espressa la Corte Costituzionale. L’art. 32 della Costituzione dispone che possono essere introdotti trattamenti sanitari obbligatori, ponendo un solo limite, quello di farlo per legge. Quindi, richiede un intervento del Parlamento. La norma stabilisce quanto segue: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Con riferimento alla vaccinazione Covid-19 l’aspetto più delicato attiene alla definizione di “vaccino”. Secondo alcuni giuristi, per imporre un obbligo vaccinale generalizzato si dovrebbe attendere il passaggio dall’autorizzazione condizionata all’autorizzazione standard, per usare il linguaggio dell’Ema. Altrimenti si rischia di imporre un obbligo fondato su basi scientifiche incomplete e provvisorie. Con conseguenti responsabilità e risarcimenti.

Sul punto, ricordiamo che la Food and Drug Administration, l’organo che gestisce la valutazione dei farmaci negli Usa, ha dato l’approvazione completa e definitiva al vaccino anti Covid della Pfizer. Fino a questo momento, il siero era stato usato con un’autorizzazione d’emergenza ottenuta l’11 dicembre del 2020.

Resta l’uso emergenziale per i bambini dai 12 ai 15 anni e per la somministrazione della terza dose nelle persone immunocompromesse. Si è così passati dall’autorizzazione d’emergenza all’approvazione definitiva.

Secondo gli esperti, questa decisione conferma che il vaccino in questione, così come gli altri vaccini autorizzati per uso clinico in uso emergenziale o secondo il criterio dell’approvazione condizionata in Europa, rispondono ai criteri scientifici più stringenti relativi al processo di produzione, al profilo di sicurezza ed efficacia immunizzante. Il passaggio successivo potrebbe essere quello per il legislatore di introdurre provvedimenti di legge che possano imporre l’obbligo della vaccinazione.

Veniamo ora ai precedenti della Corte Costituzionale che stabiliscono quando un vaccino può essere imposto come obbligatorio.

Con la recente sentenza n. 5/2018, la Corte Costituzionale ha delineando i presupposti, affinché l’obbligo vaccinale possa ritenersi compatibile con i principi dell’art. 32 della Costituzione. Con tale pronuncia la Corte ha rigettato il ricorso della Regione Veneto, che aveva contestato l’obbligatorietà dei vaccini previsti dal cosiddetto decreto Lorenzin 73/2017.

La Consulta ha stabilito che la salute non è soltanto un “diritto dell’individuo”, ma è anche un “interesse della collettività”. L’art. 32 Cost. da un lato tutela il cittadino nel suo diritto alla salute e nella sua libertà di scegliere le cure (diritto di autodeterminarsi), dall’altro riconosce un interesse pubblico e collettivo alla salute, che può comportare l’obbligo per i singoli ad essere sottoposti a trattamenti disposti in forza di legge e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana. L’importanza anche “collettiva” della salute può talora giustificare trattamenti sanitari obbligatori, come per esempio, nei casi strettamente previsti dalla legge, l’obbligatorietà di alcuni vaccini.

Con la sentenza 1990 n. 307, la Corte Costituzionale ha stabilito che «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione:

se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;

se vi sia «la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili»;

se, nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato.

La stessa linea è stata seguita ancor più di recente con la sentenza n. 5 del 2018, relativa alla legittimità costituzionale del D.L. n. 73 del 2017, convertito dalla L. n. 119 del 2017, in materia di vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a 16 anni di età in seguito al quesito sottoposto alla Corte dalla Regione Veneto. Anche in tale occasione, la Consulta ha sottolineato che la scelta di imporre come obbligatori determinati trattamenti vaccinali non è una scelta illegittima o irragionevole, poiché volta a tutelare la salute individuale e collettiva e fondata sul dovere di solidarietà nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie.

Per la Corte, i principi costituzionali subordinano la legittimità dell’obbligo vaccinale all’imprescindibilità di un «corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite».

A rafforzare la tesi della legittimità dell’obbligo vaccinale, vi è stata anche una recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo (la CEDU). I giudici hanno respinto la richiesta di sospensiva dell’obbligo vaccinale proposta da alcuni pompieri francesi. Il ricorso era stato fatto contro la legge francese del 5 agosto 2021. Pronunciandosi sul caso in questione (Corte EDU, 24 agosto 2021, n. 41950/21), in cui si discuteva della legittimità della normativa interna che impone agli impiegati pubblici e, segnatamente, ai vigili del fuoco ricorrenti, l’obbligo della vaccinazione contro il Covid-19, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto la richiesta di applicazione delle misure ad interim, ritenendo che non vi fosse alcun fumus di violazione delle norme convenzionali evocate che tutelano il diritto alla vita ed il diritto alla vita privata e familiare. Se da un lato c’è la rivendicazione dei propri diritti e della libertà personale, dall’altro ci sono il pericolo pandemia e il rischio contagi.