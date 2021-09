Definire la moglie «isterica» e «manipolatrice» è reato?

Quando l’offesa è legittima e quando invece diventa diffamazione? Quali conseguenze se le frasi vengono pubblicate sulla stampa o sui social?

Quando i matrimoni naufragano la conflittualità è molto accesa. Spesso, tra i coniugi scappano parole grosse quando si litiga, e qualcuno si lascia andare, parlando con altre persone, a descrivere nei dettagli i comportamenti e le qualità più spregevoli del marito o della moglie. Ovviamente, chi lo fa tende a sottolineare gli aspetti negativi emersi nella vita di coppia per denigrare il partner. Qualcuno si sfoga anche sui social e colorisce la vicenda con appellativi a volte anche pesanti. Ci sono, poi, parole che stanno a metà tra il giudizio di opinione e la critica dispregiativa. Il confine tra ciò che è lecito come libera manifestazione del pensiero e ciò che invece costituisce un insulto – e dunque diventa in certi casi un’offesa penalmente rilevante – è molto labile. Ad esempio, definire la moglie come «isterica» e «manipolatrice» è reato?

La risposta dipende essenzialmente dal contesto in cui le affermazioni vengono pronunciate e dalla posizione sociale della persona. È ben diverso offendere qualcuno in sua presenza – si tratta di ingiuria, ma il reato è stato ormai depenalizzato – dal pronunciare le stesse parole ma in sua assenza e quindi rivolgendosi ad altri, e magari facendolo pubblicamente: qui può scattare il reato di diffamazione, che è tuttora vigente. Ma le cose cambiano se quelle medesime frasi, pur oggettivamente offensive, vengono espresse nel corso di un giudizio di separazione, di divorzio o di affido dei figli, e servono per argomentare le proprie tesi.

È decisiva anche la notorietà del personaggio: in un recente caso, la Cassazione [1] – con un’interessante pronuncia che puoi leggere per esteso nel box “sentenza” in fondo a questo articolo – ha confermato la condanna per diffamazione a carico del figlio di un famoso cantautore, che, in un libro in cui narrava le vicende private della famiglia, aveva definito l’ex moglie «isterica e manipolatrice». Secondo la Suprema Corte, l’autore ha commesso reato. A prescindere dalla verità o meno di tali appellativi, è stato decisivo considerare che la donna non era un personaggio pubblico (nonostante qualche “comparsa” televisiva e su riviste specializzate in gossip), quindi non sussisteva un interesse della gente a conoscere i dettagli intimi riguardanti la vita della coppia.

Può esserci il reato di diffamazione nella separazione coniugale?

Quando due coniugi decidono di separarsi e non riescono a trovare un accordo che sfocia in una separazione consensuale, si deve intraprendere la separazione giudiziale dei coniugi. Sarà il giudice a dirimere le posizioni contrapposte. La sentenza stabilirà le condizioni che regoleranno i rapporti sia tra i componenti della coppia (decidendo sull’eventuale addebito della separazione, sull’assegno di mantenimento e sull’assegnazione della casa coniugale) sia verso i figli minori, decidendo a chi saranno affidati e presso quale dei due genitori verranno collocati, cioè dove andranno a vivere abitualmente (fermo restando il diritto di visita e di incontro del genitore non collocatario: anche questi aspetti saranno regolamentati dal provvedimento del giudice).

Nei rispettivi ricorsi e nelle memorie depositati in tribunale potrebbero esserci – e nella pratica spesso ci sono – delle espressioni offensive di un coniuge nei confronti dell’altro, ma di regola la condotta non sarà punibile come reato se riguarda l’oggetto della causa in corso; il giudice, però, potrebbe ordinare la cancellazione delle parti offensive e disporre un risarcimento del danno non patrimoniale [2].

Perciò, si potrebbe legittimamente definire negli scritti difensivi l’ex coniuge come «persona isterica» se questo aspetto caratteriale ha pesato sulla rottura dell’armonia coniugale ed incide sull’intollerabilità di prosecuzione della convivenza e sulla pronuncia di addebito della separazione. È anche possibile definire la moglie come «manipolatrice» dei figli, se questa condotta ha rilevanza sulle decisioni che il giudice dovrà assumere riguardo l’affidamento dei minori.

In entrambi i casi, ovviamente, tali affermazioni dovranno essere fornite di validi argomenti di prova in modo da poter essere dimostrate in giudizio, e non semplicemente enunciate nel ricorso, altrimenti non varrebbero nulla e non avrebbero alcuna utilità. Se invece le offese esulano completamente dal contesto della causa di separazione, di divorzio o di affidamento familiare non saranno scriminate e integreranno gli estremi del reato di diffamazione.

Dire pubblicamente che l’ex moglie è «isterica» e «manipolatrice» è diffamazione?

Nella vicenda cui accennavamo all’inizio, il figlio del noto cantautore aveva pubblicato un libro, a carattere autobiografico, in cui definiva l’ex moglie con questi termini: «Vi era un isterismo di fondo in ogni suo atto, il post-gravidanza aveva agito sul suo sistema nervoso in maniera devastante». In un altro passaggio del testo aveva descritto la donna come una «pericolosa manipolatrice», per segnalare che ella avrebbe potuto usare i figli per contrastare la relazione dell’ex marito con la sua nuova compagna.

L’autore del libro è stato condannato in tutti e tre i gradi di giudizio per il reato di diffamazione a mezzo stampa, nonostante avesse invocato in suo favore il diritto di cronaca e di critica. Per la Corte, la divulgazione di fatti diffamatori è scriminata quando ricorrono i tre consueti requisiti che rendono legittima la libera manifestazione del pensiero, e cioè:

la continenza verbale delle espressioni, che vanno mantenute in una forma civile e corretta, senza mai trasmodare in offese o insulti;

verbale delle espressioni, che vanno mantenute in una forma civile e corretta, senza mai trasmodare in offese o insulti; la verità della notizia, che può anche essere solo putativa, cioè ritenuta in buona fede vera dall’autore, purché egli sia stato diligente nelle ricerche delle fonti e puntuale nell’esposizione;

della notizia, che può anche essere solo putativa, cioè ritenuta in buona fede vera dall’autore, purché egli sia stato diligente nelle ricerche delle fonti e puntuale nell’esposizione; la pertinenza dei fatti narrati, che consiste nell’interesse pubblico alla conoscenza di tali informazioni, e, dunque, richiede l’utilità sociale della notizia.

A tal proposito, gli Ermellini hanno sottolineato che l’interesse della persona al proprio onore e reputazione «deve essere bilanciato con altri interessi, pubblici e privati, pure meritevoli di tutela, tra i quali spiccano l’interesse della collettività alla corretta informazione». In questo caso, però, la rilevanza pubblica della notizia non c’era, nonostante la donna diffamata fosse la moglie di un noto musicista, che a sua volta era figlio di un famosissimo cantante (deceduto alcuni anni fa).

Per i giudici di piazza Cavour queste circostanze affermate dall’ex marito a carico dell’ex moglie «non rivestono, per il pubblico, alcun interesse meritevole di tutela, trattandosi di soggetto che è fuori delle dinamiche sociali, politiche o culturali del paese e che ha diritto, pertanto, a conservare l’anonimato sulle vicende della sua vita privata».

Si possono diffondere i fatti della vita privata coniugale?

In base a tali principi, se l’ex moglie fosse stata una vip, dunque un personaggio famoso e già noto alle cronache, probabilmente le conclusioni sarebbero state diverse e il fatto sarebbe stato scriminato. Invece, nel caso deciso – spiega la sentenza – non è sufficiente «la notorietà, più o meno vasta, di un soggetto perché siano sciorinati in pubblico i fatti della sua vita privata, dovendo comunque trattarsi di notorietà legata ad argomenti di rilievo pubblico, che rendano significativi, per i membri della collettività, anche i fatti personali». Il Collegio afferma che la libera manifestazione del pensiero «non deve diventare uno strumento di avvilimento della dignità delle persone o il mezzo per perseguire altre finalità illecite».

In sintesi, ad avviso della Cassazione le vicende private di persone note «possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini, ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività». Così il diritto di critica si amplia, o si restringe, in base alla maggiore o minore notorietà della persona che viene offesa nel suo onore e nella sua reputazione da espressioni oggettivamente diffamatorie, come appunto l’attribuzione di una personalità «isterica» e «manipolatrice» affermata in un contesto pubblico quale è indubbiamente un libro dato alle stampe.

Ricorda che Internet e, in particolare, i social (come Facebook ed Instagram) sono equiparati al mezzo della stampa, in quanto vengono compresi tra gli altri mezzi di comunicazione indicati dalla norma incriminatrice [3] che, in tali casi di offesa arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità», prevede la diffamazione aggravata, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o, in alternativa, con la multa non inferiore a 516 euro.

