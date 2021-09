Scuola: Usr Lazio, ‘per secondarie superiori ingresso in doppia fascia’

Roma, 8 set. (Adnkronos) – Nel Lazio sarà ingresso in doppia fascia per le secondarie superiori, non per gli altri gradi d’istruzione trattandosi di scuole di prossimità. Due gli ingressi: “8 del mattino e 9.40, con una anticipazione di venti minuti rispetto all’anno scorso per venire incontro alle giuste richieste dei sindacati e delle associazioni studentesche”. Lo apprende l’Adnkronos da Rocco Pinneri, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio che comunica: “oggi il Prefetto ha chiuso i lavori a Roma e stasera adotterà il documento, gli altri prefetti lo faranno domani. Appena finiti i tavoli manderò la nota alle scuole, al massimo tra domani sera e venerdì”.