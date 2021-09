Scuola: Reale (Convitto Roma), “pronti per ingresso liceali scaglionato in doppia fascia”

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Siamo in attesa della circolare dell’Ufficio scolastico regionale. Ma pronti per l’ingresso scaglionato in doppia fascia, che nel Lazio dovrebbe essere confermato in queste modalità: per il 60% delle classi alle 8 e per il restante 40% alle 9.40”. Lo dice all’Adnkronos Paolo Reale, rettore del Convitto nazionale ‘Vittorio Emanuele II’ di Roma impegnato in questi giorni nella complessa organizzazione di un istituto che dalle primarie alle secondarie superiori ospita circa 2mila ragazzi.