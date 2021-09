Welfare: in beanTech, viaggi servizi e un’app che porta il pranzo alla scrivania

Udine, 16 set. (Labitalia) – Se la trasformazione digitale può servire anche a sfruttare la tecnologia per i propri dipendenti, nell’ultimo anno beanTech (www.beantech.it) ha voluto fare la differenza sviluppando internamente soluzioni innovative per mantenere alto lo standard del welfare aziendale, motivo per cui è stata premiata più di una volta. L’applicazione proprietaria Gnammy per far arrivare il pranzo sulla scrivania, la dotazione di strumenti altamente tecnologici per lo smart working, realizzate dai tecnici dell’azienda friulana, sono solo alcune delle novità che hanno portato beanTech, con sedi a Udine e Mestre, tra le 105 imprese Welfare Champion a cui è stato assegnato il rating 5W all’interno della sesta edizione del Welfare Index Pmi. Il rapporto promosso da Generali Italia ha coinvolto più di seimila imprese di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni: di queste, 184 sono del Friuli Venezia Giulia e 892 del Veneto.