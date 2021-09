In Piemonte rafforza il riciclo del Pet, accordo Coripet e Mercatò

Roma, 16 set. – (Adnkronos) – Dopo Torino, Cuneo, Alba e Bra la collaborazione tra Mercatò e Coripet, volta all’installazione degli eco-compattatori per il riciclo del Pet nei punti vendita della catena distributiva, si rafforza ad Asti e ad Alessandria. Da poche settimane sono attivi due ecocompattatori presso il Mercatò extra di Alessandria via Vecchia Torino 20, e in via Bra 2 ad Asti, in cui i clienti del supermercato potranno conferire le proprie bottiglie in Pet, e contribuire così alla realizzazione del processo ‘bottle to bottle’, ossia generare, da bottiglie usate, Rpet per realizzare nuove bottiglie.