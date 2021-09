Lega: Fontana, ‘nessuna spaccatura, Salvini ha fiducia di tutti’

Milano, 27 set. (Adnkronos) – L’esistenza di due correnti nella Lega, quella dei ministri e dei presidenti di Regione e quella di Matteo Salvini e dei parlamentari, sono “tutte palle. Nessuno nel partito mette in discussione il segretario, che gode della fiducia di tutti”. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un’intervista a Libero. E Salvini sul green pass “ha solo alzato il tiro per ottenere le modifiche necessarie”. Per Fontana “non c’è stata nessuna svolta della Lega. Salvini ha sempre votato a favore dei provvedimenti del governo sul Covid. Nel Paese c’è una tensione tra no vax e talebani della profilassi che crea solo confusione. La Lega ha assunto una posizione responsabile, di ascolto e dialogo, facendo presente tutte le problematiche di un’eccessiva estensione del Green pass. La posizione moderatamente critica assunta da Salvini è più funzionale al dibattito e all’estensione del vaccino”.