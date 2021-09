Covid: Unione Consumatori, 24,5% famiglie lombarde è in difficoltà economiche

Milano, 27 set. (Adnkronos) – Su un campione di 1.174 famiglie lombarde, il 6,2% dichiara di avere serie difficoltà economiche, mentre per il 18,3% fatica ad arrivare a fine mese. Insomma, il 24,5% è in difficoltà, mentre solo il 36,2% non ha alcuna difficoltà economica e riesce a risparmiare. E’ quanto emerge dalla ricerca svolta per il progetto Tag your Food dalle associazioni di consumatori Cittadinanzattiva Lombardia (capofila), Lega consumatori, Mdc Lombardia, U.di.con. e Unione Nazionale Consumatori Lombardia.