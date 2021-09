Tirrenia, Cin si aggiudica gara continuità territoriale Genova- P. Torres

Roma, 30 set. (Adnkronos) – Ancora una volta Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione si conferma il vettore al servizio della Sardegna e della continuità territoriale marittima per passeggeri, veicoli e merci, un servizio pubblico per tutti i sardi e per coloro che devono raggiungere la Sardegna. Lo annuncia la compagnia in una nota. L’aggiudicazione del bando della tratta fra Genova e Porto Torres conferma e rafforza una volta di più la presenza di Tirrenia-Cin su questa rotta, che viene esercitata 365 giorni all’anno in entrambe le direzioni, con ulteriori partenze in diurna nel periodo estivo.