Roma: Conte, ‘C’è chi va dicendo che il M5S è finito guardando a una città, non hanno capito’

Caltagirone (Catania), 6 ott. (Adnkronos) – “Ancora adesso c’è in tv che va dicendo che il M5S, guardando alla singola performance di una singola città, è finito. Non hanno capito niente”. Così Giuseppe Conte a Caltagirone (Catania). “Siamo più determinati e più coraggiosi di sempre – dice – e abbiamo dimostrato che nulla ci spaventa. Siamo qui a sostenere Fabio Roccuzzo. Abbiamo contribuito a elaborare e proporvi questo progetto politico Per Caltagirone. Lo sosteniamo convintamente. Adesso non possiamo distrarci”. “Noi dobbiamo iniziare da Caltagirone per potere poi assicurare un’azione politica in coerenza con l’appuntamento regionale e poi nazionale”, dice.