Università: al Festival della Sociologia di Narni si riflette sulla ‘Nuova società’ post-Covid

Roma, 8 ott. (Labitalia) – Il sipario si è alzato sul Festival della Sociologia di Narni 2021, unico festival in Italia che dà la possibilità all’opinione pubblica di dialogare con le scienze sociali. La sociologia, confrontandosi con altre discipline, analizza l’impatto che la pandemia ha portato nella nostra società. Il tema che si è data questa edizione è la Next Society ‘Natura, Cultura, Politica’, per analizzare il cambiamento di rotta post pandemico. Tutte le pandemie, dalla peste di Atene fino alla spagnola più recente agli inizi del Novecento, hanno segnato una svolta nel genere umano. E proprio per questo nei dialoghi della tre giorni si prova a delineare una strada per la ‘Nuova società’. “Questa è una bell’opportunità soprattutto per i ragazzi – dichiarano dall’organizzazione – che si cimentano con questa scienza. Hanno la possibilità di approfondire i loro studi sul campo, confrontarsi con i più grandi sociologi di fama internazionale approfondendo gli studi di Sociologia in un contesto informale dal forte valore culturale”.