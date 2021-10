Covid, Schiavoni (Confindustria Marche): “Assalto a Cgil, in galera e buttare via chiavi”

Ancona, 12 ott. (Labitalia) – “L’assalto alla Cgil? Quella non è gente che manifesta, vanno presi, messi in galera e buttate le chiavi. Se non lo si fa è a rischio la democrazia. Ma va fatta attenzione a non fare di tutta l’erba un fascio: sì al diritto a manifestare, no a reazioni violente e inaudite”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confindustria Marche, Claudio Schiavoni, sull’assalto di sabato scorso alla Cgil.