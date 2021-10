È necessaria la laurea per esercitare o bastano i diplomi? Cos’è cambiato dopo il riconoscimento di questa professione sanitaria?

Chi soffre frequentemente di mal di schiena, di dolori articolari o muscolari o di cefalee si rivolge sempre più spesso all’osteopatia: un «sistema consolidato di assistenza alla salute che si basa sul contatto manuale per la valutazione, la diagnosi ed il trattamento della persona», come viene definita dall’Iso, Istituto superiore di osteopatia. Non si pone come alternativa alla medicina generale ma come terapia manuale complementare che va alla fonte del dolore, cioè alla causa del disturbo. Ma come si diventa osteopata? Ci vuole un titolo di studio particolare? Serva una laurea? Bisogna studiare medicina?

La risposta è «nì». Sì agli studi particolari (e ci mancherebbe altro), no alla laurea, come ha recentemente confermato il Tar della Sicilia. Almeno non per adesso. È importante, comunque, sottolineare che grazie alla legge Lorenzin [1] è stata individuata la professione dell’osteopata (insieme a quella del chiropratico) e che il Consiglio dei ministri ha ufficialmente riconosciuto il 24 giugno 2021 questa figura come professionista sanitario. Il che dovrà aprire la porta verso un corso universitario di osteopatia.

Vediamo che cosa vuol dire in termini pratici e come si diventa osteopata, anche dopo il pronunciamento del Tar siciliano a proposito della necessità o meno di avere una laurea per poter esercitare.

Chi è l’osteopata?

Il primo aspetto da precisare è che l’osteopata non è un medico ma un professionista sanitario, ufficialmente riconosciuto come tale – l’abbiamo appena anticipato – dal Governo. Lavora sui problemi strutturali e meccanici dei muscoli e dello scheletro, del sistema nervoso e viscerale che possono comportare delle alterazioni funzionali degli organi e del sistema cranio-sacrale. O viceversa.

L’efficacia del lavoro dell’osteopata è stata riscontrata contro disturbi come:

affezioni congestizie come otiti e sinusiti;

alterazioni dell’equilibrio;

artrosi;

cefalee;

cervicalgie;

discopatie;

disturbi ginecologici e digestivi;

dolori articolari e muscolari da traumi;

lombalgie;

nevralgie;

sciatalgie;

stanchezza cronica.

Come diventare osteopata?

L’abbiamo detto all’inizio: la figura dell’osteopata è stata ufficialmente riconosciuta come professionista sanitario. In base al decreto che ha segnato questa importante svolta per chi fa questo mestiere, ci sarà un cambiamento, ancora atteso, nel percorso di studi per diventare osteopata: è previsto il passaggio dagli istituti privati di formazione ad un corso di laurea triennale in Osteopatia.

Per il momento, dunque, per diventare osteopata è necessario frequentare:

un corso a tempo pieno della durata di cinque anni;

un corso a tempo parziale della durata di cinque o di sei anni.

Al termine dei corsi, gli istituti di formazione rilasciano il relativo diploma in osteopatia.

L’osteopata senza laurea può esercitare?

Come si evince da quanto detto sopra, ad oggi si attende ancora l’avvio di un percorso universitario per conseguire una laurea in Osteopatia. Ed è anche per quello che il Tar della Sicilia [2] ha appena confermato nella sentenza che trovi in fondo a questo articolo la possibilità di esercitare la professione sanitaria di osteopata senza una laurea.

Il Tribunale amministrativo si è pronunciato in tal senso sul caso di un osteopata denunciato – come diversi altri colleghi – per esercizio abusivo della professione. Il Tar ha ribadito che «l’osteopatia, in quanto consistente in una disciplina terapeutica incentrata sulla manipolazione dell’apparato muscoloscheletrico al fine di trattare patologie o disfunzioni ad esso pertinenti, non può essere assimilata alla professione medica che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura e nel somministrare i rimedi» [3]. Di conseguenza – continua la sentenza –, «per lo svolgimento della pratica osteopatica non è necessario, ad oggi, differentemente da quanto previsto per la pratica medica, un titolo abilitativo», come già sentenziato dai Tar del Veneto e della Lombardia [4].

A scanso di equivoci, il ministero della Salute ha chiarito che «l’attività di osteopata non è ad oggi regolamentata in Italia, essa non afferisce ad alcuna autonoma categoria delle professioni sanitarie e non esiste nel nostro Paese un albo o registro per l’iscrizione degli eventuali soggetti autorizzati ad esercitarla» [5] (parere 30 maggio 2002).

Infine, il Tar siciliano osserva che «dal quadro complessivo normativo attuale, l’istituzione della figura professionale sanitaria dell’osteopata potrà ritenersi completata solo a conclusione del primo ciclo dell’istituendo corso di laurea triennale in osteopatia, momento a partire dal quale l’osteopata per poter esercitare la professione, dovrà possedere sia la laurea triennale specifica, che l’iscrizione all’istituendo albo professionale (salve restando le determinazioni dell’Amministrazione in ordine all’equipollenza dei titoli pregressi)».

In estrema sintesi: finché non verrà istituito il relativo corso universitario, l’osteopata può lavorare senza laurea ma solo con il diploma conseguito dopo avere frequentato gli attuali corsi professionali di osteopatia.

