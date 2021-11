Accesso a telecamere pubbliche per ricostruire un incidente

Quando il cittadino coinvolto in un sinistro stradale può esaminare le riprese ed i filmati della videosorveglianza comunale in strade e piazze cittadine?

Se hai avuto un incidente stradale grave ti potrebbe essere molto utile visionare le immagini e i filmati della videosorveglianza comunale o della polizia, per individuare i responsabili e stabilire la dinamica. L’accesso alle telecamere pubbliche per ricostruire un incidente è consentito dalla legge, in quanto serve a tutelare chi è stato coinvolto nel sinistro e deve agire per soddisfare i propri diritti risarcitori ed esercitare il proprio diritto di difesa nel caso in cui gli venga attribuita una responsabilità che non ha.

D’altronde, la videosorveglianza urbana, ed anche extraurbana, è presente in moltissime città italiane e ormai la maggior parte dei Comuni sono dotati di impianti con telecamere che registrano le immagini, senza contare i dispositivi situati dovunque su strade e autostrade per il controllo della viabilità. Il tempo di conservazione, però, è limitato dalla normativa sulla privacy, quindi bisogna muoversi in fretta per fare la richiesta.

Una volta acquisiti i filmati, la strada è in discesa, perché queste registrazioni sono assimilate ai documenti e perciò sono utilizzabili con valore probatorio nei processi, sia civili sia penali. Talvolta, però, i Comuni si oppongono all’accesso alle telecamere pubbliche per ricostruire un incidente, soprattutto quando il regolamento comunale non disciplina questa ipotesi o quando ritengono l’acquisizione contraria alla normativa sulla privacy. In questi casi, occorre l’intervento del giudice per sbloccare la situazione.

Telecamere: il valore probatorio delle registrazioni

Le telecamere sono molto utili per superare il principio del concorso di colpa tra i conducenti coinvolti in un incidente stradale e, dunque, per stabilire le esatte responsabilità di ciascuno nella verificazione del sinistro. La registrazione dinamica dei veicoli in movimento consente di analizzare il comportamento dei conducenti, o dei pedoni, e di stabilire la velocità dei mezzi e la loro esatta posizione su strada prima, durante e dopo il momento dell’impatto.

L’articolo 2712 del Codice civile stabilisce che «le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime».

La giurisprudenza ormai ammette costantemente l’utilizzo in giudizio dei video estrapolati dalle telecamere di sorveglianza, che possono essere smentiti solo da contestazioni precise sulla loro genuinità o sulla qualità delle riprese. Inoltre, le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono oggettive e quindi sono dotate di un’attendibilità maggiore rispetto alle testimonianze di chi ha assistito alla scena.

Anche quando sono intervenute sul posto le forze di polizia per effettuare i rilievi ricostruttivi dell’incidente, l’acquisizione delle registrazioni può fornire elementi ulteriori e decisivi per individuare i responsabili, soprattutto quando uno dei conducenti coinvolti si è dato alla fuga, oppure quando la dinamica è particolarmente complessa e serve stabilire le manovre e i movimenti di ciascuno.

Il diritto di accesso agli atti amministrativi

La legge [1] conferisce a ogni cittadino il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti in possesso della Pubblica Amministrazione, a condizione che abbia «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». L’incidente stradale rientra in questi casi, quando ha provocato danni a persone o cose. Se l’amministrazione non risponde entro 30 giorni alla richiesta, l’accesso si intende respinto, e allora il richiedente per far valere le sue ragioni deve presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) competente per territorio.

Nel caso dell’accesso ai filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale, necessari per ricostruire un incidente stradale, una recente sentenza del Tar Puglia [2] ha affermato il diritto di un automobilista coinvolto nel sinistro ad averne copia. Il Comune aveva negato l’accesso, motivando il diniego in base al fatto che il regolamento comunale non prevedeva questa possibilità ed inoltre l’altro automobilista si era dichiarato contrario all’acquisizione dei dati.

I giudici amministrativi hanno superato queste obiezioni, perché il diritto di accesso deve prevalere sulle indicazioni fornite dall’amministrazione comunale, che non hanno valore di legge, e tantomeno il conducente antagonista può opporsi ad una legittima richiesta di acquisizione di dati che lo riguardano. La sentenza – che puoi leggere in forma integrale al termine di questo articolo – si è occupata anche del profilo relativo all’instaurazione della causa: la richiesta di accesso era avvenuta prima dell’avvio della controversia. Secondo il Tar, neanche questo impedisce l’esercizio del diritto di accesso, in quanto la legge [3] dispone che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici», dunque anche in un momento anticipato rispetto a quello di esercizio dell’azione giudiziaria.

Filmati di videosorveglianza e tutela della privacy

Anche quando viene riconosciuto il diritto di accesso del cittadino ai filmati di sorveglianza, deve essere garantita la tutela della privacy. La videosorveglianza, infatti, costituisce indubbiamente una forma di «trattamento dei dati personali» [4] e il rilascio delle immagini non deve pregiudicare la riservatezza dei soggetti che potrebbero essere stati ripresi anche solo occasionalmente, come i passanti o gli automobilisti non coinvolti nel sinistro. Per questi motivi il titolare del trattamento (da individuarsi nel Comune o nell’organo di Pubblica Sicurezza che gestisce il sistema di videosorveglianza e registrazione) deve adottare le misure tecniche ed organizzative atte a preservare la riservatezza dei dati personali, ad esempio oscurando targhe e volti dei soggetti non rilevanti per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

In generale, il titolare del trattamento deve dotarsi di un regolamento di accesso alle immagini e ai filmati (molti Comuni forniscono anche il modulo per richiederle) e stabilire i tempi massimi di conservazione, oltre i quali i dati saranno cancellati o sovrascritti. I filmati delle telecamere di videosorveglianza possono essere conservati soltanto per un breve periodo, che a seconda dei casi può variare da un minimo di 24 o 48 ore a un massimo di una o due settimane, salve richieste dell’autorità giudiziaria per la repressione di reati. Per i sistemi di videosorveglianza svolta in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte dei Comuni per la tutela della sicurezza urbana, la legge [5] dispone che «la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione».

note [1] Art. 22, co. 1, lett. b) L. n. 241/1990. [2] Tar Puglia, sent. n. 1579 del 02.11.2021. [3] Art. 24, co. 7, L. n. 241/1990. [4] Art. 5 Reg. (UE) n. 2016/679. [5] Art. 6, co. 8, D.L. n.11 del 23.02.2009.