Scuola: Costarelli (presidi Lazio), ‘nuovo protocollo quarantene? Mantenuto il vecchio’

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “La nuova nota congiunta del ministero della Salute, dell’Istruzione e dell’Iss concernente le ‘Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’ è senza gambe, inapplicabile. Il sistema sanitario al suo interno non si è coordinato. Si è pubblicata una nota senza prima verificare che ci fossero tutte le condizioni per attuarla. Con il risultato che le Aziende sanitarie, adesso che il nuovo protocollo è in vigore, si stanno preparando ad adottare le nuove disposizioni”. Lo dice all’Adnkronos la presidente dell’Associazione nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli.