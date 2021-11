Iv: Gozi, ‘bene missione con Renzi in Ue, sabato lanciamo Renew Italia’

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Una splendida missione europea ieri e oggi con Matteo Renzi. A Parigi abbiamo incontrato François Bayrou, leader del Mouvement Démocrate e presidente del Partito democratico europeo, e Stanislas Guerini, delegato generale di En Marche. Sono i leader della maggioranza a sostegno di Macron e i nostri migliori alleati in Europa: forte intesa e pieno sostegno a Emmanuel Macron per un’elezione decisiva non solo per la Francia ma per l’Europa tutta nell’aprile 2022”. Lo scrive su Facebook Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e eurodeputato del Gruppo Renew Europe.