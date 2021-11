Covid: domani governo decide misure, in vista ok Ema punto anche su green pass under 12**

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – E’ domani il giorno X, quello in cui si decide -ancora una volta- sulle misure per arginare l’incubo coronavirus. Stavolta si punta a contrastare la quarta ondata, con numeri che corrono in Europa e tornano a fare paura, a preoccupare il mondo intero. Obiettivo del governo è agire in fretta per salvaguardare l’economia, preservare la crescita oltre, naturalmente, la salute dei cittadini. Per farlo, sembra ormai inevitabile la stretta per i no vax. Come chiesto dal fronte delle regioni, non è pensabile che a pagare sia chi ha fatto il proprio dovere, vaccinandosi. Ecco perché la strada del super green pass appare ormai tracciata, consentendo ai soli vaccinati di accedere alle attività ricreative.