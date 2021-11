Cosa può pretendere il lavoratore con una parte di responsabilità nell’incidente che gli procura una lesione?

Pare abbastanza scontato che se una persona si fa male sul posto di lavoro le venga riconosciuto l’infortunio ed il conseguente risarcimento. Ma se all’origine di quello sfortunato episodio c’è anche un atteggiamento superficiale da parte del collaboratore o del dipendente, cioè si può stabilire un concorso di colpa in infortunio, c’è il risarcimento?

La risposta l’ha ribadita recentemente la Cassazione occupandosi del caso di una collaboratrice scolastica «planata» all’uscita del liceo presso il quale presta servizio non solo perché la strada era ghiacciata ma anche perché era uscita dall’istituto da una porta che doveva essere utilizzata solo in caso di emergenza. In altre parole: è passata da dove non doveva, è scivolata sulla strada ghiacciata, è caduta e si è fatta male. C’è il risarcimento in questo caso, visto che alla lavoratrice viene addebitato il concorso di colpa nell’infortunio? Vediamo.

Infortunio sul lavoro: come si attribuisce la colpa?

È opportuno, prima di tutto, premettere che per infortunio sul lavoro si intende qualsiasi tipo di lesione procurata in ambito lavorativo da un fattore violento che può provocare un’inabilità permanente totale o parziale oppure un’inabilità temporanea assoluta, vale a dire che comporta l’astensione dall’attività per più di tre giorni. Ad ogni modo, deve essere il lavoro la circostanza che determina il rischio: ecco perché viene considerato infortunio l’evento che accade sia sul posto di lavoro sia in itinere, cioè nel tragitto più breve da casa all’ufficio o alla fabbrica e ritorno.

Per colpa di chi?, canterebbe Zucchero. In alcuni casi per colpa del datore di lavoro, in altri per responsabilità del lavoratore, in altri ancora per colpa di entrambi.

Colpa del datore

Secondo la Cassazione, il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio accaduto ad un dipendente quando non adotta tutte le misure necessarie per prevenire l’incidente. Il titolare dell’azienda, sostiene la Suprema Corte, non è tenuto soltanto a proteggere l’incolumità di chi lavora per lui ma anche a prevenire ogni rischio legato all’eventuale negligenza o imprudenza dei dipendenti [1]. Per fare un esempio, il titolare dell’azienda non solo deve fornire ai dipendenti dei dispositivi di sicurezza ma deve anche controllare che vengano indossati e utilizzati in modo corretto.

Per la Cassazione, «le prevenzioni degli infortuni sul lavoro, tese a impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti ascrivibili a sua imperizia, negligenza e imprudenza. La dimensione dell’obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro – continua ancora l’ordinanza – comporta che questi sia tenuto a proteggere l’incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell’esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine».

Questo vuol dire che il datore di lavoro «è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente».

Colpa del lavoratore

Ci sono altri casi, però, in cui è solo il dipendente a rispondere di un infortunio sul lavoro. Succede quando mette in atto un comportamento ragionevolmente non previsto o prevedibile dalla prassi aziendale. In altre parole, quando quell’atteggiamento assume «caratteri di abnormità, inopinabilità e esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico e alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell’evento».

Infortunio sul lavoro: il concorso di colpa

È orientamento consolidato della Cassazione quello secondo cui la condotta sconsiderata del lavoratore all’origine di un infortunio non esclude a priori l’obbligo di sorveglianza del datore sulla concreta adozione dei sistemi di sicurezza. Si torna all’esempio fatto poco fa, cioè quello dell’infortunio che accade perché il lavoratore non indossa correttamente i dispositivi di sicurezza e il datore non controlla che li abbia indossati. Ed è qui che si parla di concorso di colpa.

Proprio per questo motivo, per la parte di responsabilità dell’imprenditore, al dipendente viene riconosciuto il risarcimento anche in caso di concorso di colpa. Risarcimento, però, che viene erogato in forma ridotta.

Nel caso esaminato recentemente dalla Cassazione [2], la cui ordinanza è riportata in fondo a questo articolo, «la lavoratrice è caduta nel piazzale ghiacciato adibito a parcheggio della scuola in quanto uscita da una porta secondaria ove era affisso il cartello di ‘divieto di accesso-uscita, da utilizzare solo in caso di emergenza’». La Suprema Corte ha ravvisato gli estremi del concorso di colpa in quanto, da una parte, la lavoratrice non doveva utilizzare quella porta e, dall’altra, quell’uscita «di emergenza» non era stata messa in sicurezza.

Quel che conta è che, comunque, anche se pure in maniera ridotta, la lavoratrice ha diritto al risarcimento.

note [1] Cass. ord. n. 25597/2021. [2] Cass. ord. n. 36865/2021 del 26.10.2021.