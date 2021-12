Irpef 2022 risparmiata dagli autonomi reddito per reddito

Il taglio delle tasse per le partite Iva senza Flat Tax con la riforma approvata dal Governo per chi guadagna da 15mila a 80mila euro.

Non solo lavoratori dipendenti e pensionati: anche gli autonomi sono destinatari della riforma dell’Irpef che dal 2022 comincerà a cambiare il rapporto dei contribuenti con il Fisco. Il taglio delle tasse per chi ha una partita Iva e non ha aderito alla Flat Tax oscillerà, a seconda del reddito, tra i circa 60 euro all’anno per chi guadagna di meno e gli oltre 800 euro (lo sconto più elevato) per chi porta a casa 50mila euro. Tuttavia, alla minore Irpef si aggiunge l’addio all’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive, che interessa quasi 1 milione di autonomi e comporta per ciascuno di loro una spesa media di 1.360 euro.

Le detrazioni per questa categoria di lavoratori partono da uno sconto base di 1.285 euro che scende fino ad azzerarsi quando si arriva a quota 50mila euro. La No tax area salirà dagli attuali 4.800 euro a 5.500 euro.

Ecco, reddito per reddito, quale sarà la nuova Irpef dal 2022 per gli autonomi secondo l’elaborazione del quotidiano Il Sole 24Ore su dati del ministero dell’Economia e delle Finanze: