Articolo 35 Costituzione italiana: spiegazione e commento

Cosa dice e cosa significa l’art. 35 sulla tutela del lavoro, della formazione e del diritto di emigrare.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Sfruttare il lavoro è un reato ed un peccato

«La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»: esordisce così l’articolo 35 della Costituzione. Quante volte abbiamo sentito parlare di sfruttamento del lavoro e abbiamo attribuito questo fenomeno al solo lavoro subordinato. Per secoli è stato così: il potere del datore si è trasformato in abuso, e l’abuso è diventato schiavitù. Ma non è ormai più solo nei rapporti di lavoro dipendente che si consuma lo sfruttamento. C’è quello ai danni dei lavoratori autonomi, a cui le pubbliche amministrazioni o le multinazionali affidano incarichi sottopagati, sapendo che in molti fanno a gara pur di lavorare con grosse realtà, anche ai soli fini curricolari; così il legislatore ha dovuto approvare la legge sull’equo compenso. C’è poi lo sfruttamento dei praticanti che vogliono imparare una professione ma che ricevono un “contributo spese” da fame pur sgobbando giorno e notte all’interno di studi affermati. C’è lo sfruttamento dei collaboratori universitari, giovani appena laureati che vogliono fare esperienza all’interno dell’ateneo, nella speranza di acquisire una posizione stabile, ma che di fatto finiscono per essere servi del docente, manodopera gratuita per sgravarsi di lavoro. Ed è anche “sfruttamento” quello ai danni dell’imprenditore o del professionista che, pur lavorando per il proprio cliente, non viene poi pagato. Perché lo sfruttamento del lavoro consiste proprio in questo: svolgere una prestazione senza ricevere il giusto compenso, come invece gli articoli 35 e 36 della Costituzione impongono: «ogni lavoratore ha diritto a un retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa».

Ed oggi esiste anche lo sfruttamento dei creators dei contenuti digitali, sfruttamento operato dalle piattaforme web che, coi loro algoritmi segreti e non verificabili, decidono se e quando un utente debba guadagnare con le proprie opere dell’ingegno.

Anche Papa Francesco ha detto che chi toglie il lavoro e la dignità alle persone commette un peccato gravissimo. «Guai a voi che sfruttate la gente, che sfruttate il lavoro, che pagate in nero, che non pagate il contributo per la pensione, che non date le vacanze».

Così la Costituzione torna a parlare di tutela del lavoro in un trittico di norme: gli articoli 35, 36 e 37 dopo averlo già fatto negli articoli 1, 3 e 4. Questo perché l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e, come tale, ha come obiettivo principale l’uguaglianza dei cittadini attraverso il lavoro. «Tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» significa proprio questo dunque: non limitarsi solo al lavoro dipendente, ma anche a quello autonomo e imprenditoriale. Significa inoltre prevedere dei limiti temporali ai turni giornalieri, il riposo settimanale, le ferie retribuite, la pensione, le misure anti infortunio.

Di qui tutta una serie di normative che hanno nello Statuto dei lavoratori il proprio massimo riferimento.

L’articolo 35 opera una vera e propria rivoluzione culturale del concetto di lavoro, trasformandolo dacché era un dovere (dovere dello schiavo; dovere del prigioniero; dovere di chi, non avendo mezzi economici, era costretto a lavorare in condizioni pessime pur di sopravvivere) in un diritto. Se non fosse che la frase è stata utilizzata in occasione di uno dei più grossi genocidi della storia, è quanto mai vero il fatto che «il lavoro rende liberi» e non schiavi. Prova ne è il fatto che chi è senza lavoro cade in uno stato di depressione che fa star male anche le persone che gli stanno vicino.

Il diritto alla formazione

«La Repubblica cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori»: è molto intensa questa seconda affermazione dell’articolo 35, un’affermazione che pensa al lavoro non come qualcosa di statico ma di dinamico, al passo coi tempi.

Consapevoli del fatto che il lavoro, per non essere un peso, deve essere stimolante, i padri costituenti hanno affermato un vero e proprio diritto alla carriera che oggi viene spesso tutelato nelle aule dei tribunali contro le forme di demansionamento o di perdita di chance lavorative. Ecco perché la legge spesso prevede la formazione obbligatoria per numerose categorie lavorative, dipendenti e autonomi (si pensi alla formazione obbligatoria per gli amministratori di condominio, per i docenti, per i medici, per gli avvocati e così via). La ragione di questa prescrizione sta nel fatto che la scienza e la tecnologia si evolvono coi tempi in modo rapido, imponendo costanti e tempestivi aggiornamenti in ogni settore. Aggiornamenti dunque che diventano un dovere vero e proprio nell’interesse non solo del lavoratore ma anche e soprattutto della società, visto che il lavoro deve comunque tendere al bene comune. Chi mai del resto si metterebbe nelle mani di un chirurgo che non conosce le novità scientifiche del suo settore? E chi mai affiderebbe un incarico a un avvocato che non conosce le ultime leggi o a un commercialista che non abbia studiato le recenti manovre fiscali?

Le organizzazioni internazionali a tutela del lavoro

La terza parte dell’articolo 35 stabilisce che la Repubblica «promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro». Ancora una volta, l’Italia si apre alla comunità internazionale, in opposizione al regime chiuso e nazionalista del fascismo. La tutela sovranazionale dei diritti dei lavoratori trova la sua più rilevante base giuridica nelle convenzioni promesse dall’Organizzazione internazionale del Lavoro (Oil) ed è garantita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu). Ma i lavoratori che lamentano la violazione dei propri diritti da parte dei giudici nazionali possono anche rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea, specie con riferimento alle norme sulla violazione della parità di trattamento tra uomo e donna.

Il diritto di emigrare

L’ultima parte dell’articolo 35 della Costituzione afferma il diritto di emigrare per cercare lavoro. Il che potrebbe apparire un controsenso rispetto al resto dell’articolo: l’anticipata affermazione di un fallimento dello Stato che non è riuscito a garantire, ad ogni cittadino, il diritto al lavoro. In questo, però, i padri costituenti sono stati pragmatici e realisti, ben sapendo quanto possa essere utopistico garantire l’occupazione al 100% della popolazione.

Senonché quella che doveva essere l’eccezione è diventata la regola, specie in alcune aree del territorio. Così siamo ormai davanti a una generalizzata fuga dei cervelli. In questo, però, la colpa non è solo dello Stato ma anche dei singoli cittadini. Homo homini lupus, dicevano già i latini. Ciascuno guarda alla propria, piccola, minestra. E così, non solo nelle pubbliche amministrazioni ma anche negli ambienti privati la meritocrazia è messa sotto i piedi: il lavoratore viene considerato spesso non come strumento di crescita per l’intera realtà aziendale ma come semplice prestatore di manodopera. Chi mette in piedi una start-up fatica a trovare finanziatori che, il più delle volte, sono mossi da finalità di acquisizione. Artisti, scienziati e inventori non hanno un valido supporto economico, pubblico o privato, che possa valorizzare tanto i loro successi quanto i loro indispensabili fallimenti.

Senza contare che il nostro è un Paese fondato sulla gerocrazia dove la carriera è riservata solo a chi ha già i capelli grigi. Non c’è quindi da meravigliarsi se i più giovani e intraprendenti, quelli che non hanno voglia e tempo di attendere la mezza età, decidono di andare all’estero per essere valorizzati.

Era davvero questa la Repubblica a cui i nostri padri costituenti pensavano?