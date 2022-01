Sanatoria veranda: cosa copre?

Ho realizzato una veranda sul balcone, dopodiché ho fatto la sanatoria di lavori effettuati all’interno dell’appartamento in cui ho fatto inserire le due paratie laterali del balcone su cui è costruita la veranda. Questo in ottica futura di chiudere la parte frontale in sostituzione della veranda con una pergotenda antivento. Le due strutture laterali che sono attualmente parte integrante della veranda possono essere lasciate, visto che in sanatoria sono presenti due paratie? Anche se queste attuali hanno due ante apribili?

Nel caso esposto, in sanatoria sono state dichiarate due paratie a fronte di quelle apribili realmente esistenti. Se è così, il quesito può così essere riassunto: le strutture laterali attuali sono equiparabili alle paratie dichiarate in sanatoria?

A sommesso parere dello scrivente, no. In senso stretto, infatti, le paratie sono strutture verticali non destinate all’affaccio. Possono essere anche scorrevoli, ma di regola non costituiscono luci né finestre. In altre parole, la paratia dovrebbe essere un diaframma che funge da elemento di separazione privo di aperture.

In senso stretto, dunque, le due strutture laterali non sarebbero paratie. Pertanto, si ritiene che esse non rientrino nella sanatoria.

Per quanto concerne la veranda, il balcone verandato senza permesso di costruire costituisce un abuso edilizio, in quanto l’opera determina un incremento della superficie e del volume dell’appartamento cui accede, con conseguente aggravio del carico urbanistico (tra tante, Tar Salerno, sentenza n. 454 del 19 febbraio 2021).

Pertanto, se nel caso di specie la veranda è stata realizzata senza permesso di costruire, essa costituisce abuso.

Per quanto riguarda le vetrate scorrevoli, giurisprudenza granitica (Cons. Stato, sent. n. 306/2017, Cass., sent. n. 48221/2015) ritiene ugualmente necessario il permesso di costruire. Così testualmente il Tar Toscana (sent. n. 64/2019) «con la posa degli infissi tra le colonne del porticato, il locale […] ha inequivocabilmente assunto le caratteristiche della veranda, né in contrario rileva l’asserita volontà di utilizzare le chiusure nelle sole giornate di forte vento, a protezione dell’interno del porticato dalla sabbia. Ai fini edilizi, deve infatti aversi riguardo alle caratteristiche oggettive dell’opera e all’idoneità degli infissi a realizzare un locale stabilmente chiuso, con conseguente estensione delle possibilità di godimento dell’immobile, ivi compresa quella di mantenere gli infissi aperti all’occorrenza e comunque secondo necessità».

Un abuso può essere sanato se sussiste la cosiddetta doppia conformità. Nello specifico, la legge subordina la sanatoria a due requisiti:

l’opera – benché costruita senza permesso del Comune – doveva comunque essere conforme, al momento della sua realizzazione, al regolamento urbanistico-edilizio in vigore in quel momento;

l’opera deve essere altresì conforme al regolamento urbanistico-edilizio in vigore al momento di presentazione della domanda di sanatoria se, nel frattempo, è mutato.

È chiaro dunque che, qualora si volesse sanare un’opera abusiva, occorrerebbe l’ausilio di un tecnico che, prendendo visione dei testi normativi locali, verifichi la possibilità di detta sanatoria.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva