Stampatello in esami e concorsi: ultime sentenze

L’uso dello stampatello piuttosto del corsivo si può considerare un segno di riconoscimento tale da escludere il candidato dalla prova?

La scrittura in stampatello è una modalità consentita per le prove scritte

Secondo la condivisibile giurisprudenza amministrativa, i segni di riconoscimento della prova scritta devono consistere in chiare e strane apposizioni grafiche, tali da consentire a chi legge un compito di individuare significativamente il soggetto che l’ha apposto; sicché l’utilizzazione della scrittura in stampatello (maiuscolo o minuscolo), pur non essendo abituale da parte dei candidati, è comunque una modalità d’uso consentita, salvo espresso divieto nel bando, e risponde al comprensibile timore del candidato che la sua grafia in corsivo non renda ben comprensibili da un punto di vista grafico le proprie argomentazioni .

T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 14/12/2017, n.566

La regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo

La regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo, tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito. Nell’applicazione di quella regola ciò che rileva è l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ma astrattezza vuol dire potenzialità concreta: la violazione sussiste quando la particolarità redazionale riscontrata dalla commissione giudicatrice assume un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta. Così, ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo un elaborato in cui vi fossero: un asterisco alla fine dell’elaborato; la prima riga, dalla seconda pagina in poi, lasciata in bianco e tutte le pagine numerate in basso a destra con numeri cerchiati; le prime due righe della prima, della terza e dell’ultima pagina lasciate in bianco; l’elaborato suddiviso in paragrafi numerati e titolati in stampatello; alcune pagine con la prima riga lasciata in bianco: tutti segni astrattamente rivelatori dell’autore e tuttavia rientranti in una nozione di normalità plausibile, siccome indice di una semplice meticolosità e diligenza redazionale.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 27/10/2017, n.1282

Stampatello: è segno di riconoscimento?

In una prova scritta i segni di riconoscimento devono essere delle chiare appostazioni grafiche che possano permettere a chi legge un componimento di individuare significativamente il soggetto che l’ha apposto, mentre, né la numerazione delle pagine, che è una evidente vicenda ordinatoria, né la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo, possono essere considerati segni di riconoscimento. In particolare, l’uso della scrittura in stampatello maiuscolo, pur non essendo abituale da parte dei candidati, è comunque una modalità di uso, specialmente quando il candidato stesso, per timore di non essere ben compreso, intende chiaramente rappresentare da un punto di vista grafico le proprie argomentazioni.

Consiglio di Stato sez. V, 16/02/2010, n.877

In un pubblico concorso non costituisce violazione del principio dell’anonimato la circostanza che un candidato abbia redatto il proprio elaborato scritto in stampatello maiuscolo.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 30/12/1999, n.1044

L’apposizione in alto a destra della dicitura “foglio 1” nella prima pagina di un elaborato e l’uso dello stampatello maiuscolo, fatto esclusivamente da un concorrente, sono elementi sufficienti a configurare, in una prova scritta di un concorso con un ristretto numero di candidati, violazione del principio dell’anonimato.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 04/09/1998, n.333

In un pubblico concorso, non costituisce violazione dell’anonimato la circostanza che un candidato (sui quattro partecipanti) abbia redatto il proprio elaborato scritto in stampatello maiuscolo, in quanto, in procedure concorsuali con un ristretto numero di candidati non si potrebbe mai escludere a priori che un componente della commissione giudicatrice venga a conoscenza della calligrafia di un candidato, anche di fronte ad un elaborato assolutamente anonimo. Pertanto, la regola dell’anonimato è osservata anche quando sia mantenuto il segreto documentale, ossia quando manchi agli atti del concorso un qualsiasi elemento che possa consentire il collegamento tra candidati e prove sostenute.

Consiglio di Stato sez. V, 22/11/1996, n.1394