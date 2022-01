Garage pertinenziale: obbligo di vendita?

La nozione di pertinenza deve essere interpretata alla stregua della materia urbanistico-edilizia e non del solo art. 817 c.c., e cioè nel senso che la stessa è riferibile esclusivamente all’opera di modesta consistenza che sia posta, mediante un nesso funzionale e strumentale, al servizio dell’opera principale in modo “coessenziale”, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

Nel Suo caso, quindi, occorre verificare la presenza di tali elementi.

Da quanto leggo, il garage è sito in altro edificio e questo, senza dubbio, può risultare elemento negativo per far valere il Suo diritto di acquisto della pertinenza.

Come stabilito dal Tribunale amministrativo regionale, non costituisce pertinenza un garage costruito a ridosso di una abitazione, se l’interessato non dimostra efficacemente che lo stesso sia in rapporto di accessorietà, strumentalità e di esclusivo servizio con l’abitazione principale, senza che sia neppure ipotizzabile un qualche utilizzo autonomo (T.A.R. Lazio Latina, 06/04/2000, n. 145).

Nel Suo caso, il garage – così come l’ho inteso dal Suo racconto – è sito in altra zona e potrebbe essere descritto dal proprietario come bene con utilizzo autonomo (per intenderci, potrebbe essere affittato ad altri, senza ingerenza nella Sua proprietà).

Diverso sarebbe stato il caso di garage con accesso diretto alla Sua proprietà, per intenderci.

Anche la Cassazione, sul punto, ha specificato che, perché un’opera edilizia possa essere annoverata tra le pertinenze, è necessario che la sua strumentalità rispetto all’immobile principale sia oggettiva, cioè connaturale alla sua struttura e non soggettiva, desunta cioè dalla destinazione data dal possessore. Ne deriva che la destinazione di una modesta costruzione (box) a garage (o autorimessa) non integra una pertinenza, poiché tale utilizzazione esorbita dal rapporto di servizio funzionale nei confronti dell’edificio stesso (Cassazione penale, sez. III, 06/12/1989).

Sconsiglio, pertanto, un’azione legale in tal senso.

Potrebbe, invece, essere utile fare una proposta stragiudiziale per aprire una trattativa sulla vendita di quel garage.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla