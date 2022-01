Quanto deve chiedere un avvocato di parcella: la liberalizzazione del mercato e l’abolizione dei limiti tariffari fa davvero bene ai professionisti?

Qualche giorno fa, mentre spolliciavo su Facebook, sono incappato in una conversazione all’interno di un gruppo tra avvocati. Uno di questi chiedeva conforto ai colleghi per sapere se avesse agito correttamente nel presentare a una cliente una parcella di 2.000 euro per una separazione consensuale, quando invece la stessa aveva ricevuto, in precedenza, un’offerta di 500 euro da un altro legale.

Una differenza di quattro volte tanto aveva messo in crisi il giovane professionista. E lì una serie di commenti che mi hanno lasciato interdetto, come: «Non è rispettoso della professione 500 euro»; «Il problema è che gli avvocati delle separazioni a 500 euro non vengono segnalati»; «Verrà dopo qualche casino di sicuro» e così via. Ma qual è il prezzo giusto che deve praticare un avvocato?

Questa storia dell’entità delle parcelle degli avvocati va avanti da anni, da quando nel 2006 il decreto Bersani ha eliminato i minimi tariffari, spingendo in direzione della liberalizzazione delle parcelle e della libera trattativa tra le parti. Qualcuno l’ha additata come la fine del decoro tariffario, ma in realtà non è così. Innanzitutto perché il decoro di un professionista non lo fa il prezzo ma la qualità della professione.

In secondo luogo, se i miei studi di economia politica non si sono arrugginiti, il prezzo di un bene o di un servizio – quando non è eteroimposto – non può mai definirsi giusto o ingiusto: esso va cioè al di là del bene e del male. È piuttosto un dato di fatto ed è quello che risulta dall’incrocio delle curve della domanda e dell’offerta. Laddove la disponibilità dell’acquirente nel pagare una determinata somma per una prestazione si incontra con la disponibilità del venditore nell’erogargliela a quella stessa cifra, il contratto si conclude ed il prezzo è così definito.

L’etica c’entra poco. E ce lo dimostra il mondo attorno a noi. I professori, alla cui cura è affidato il futuro dell’umanità, guadagnano infinitamente meno dei calciatori il cui compito non è altrettanto nobile. E di ingiustizie sociali potremmo parlare per giorni.

Ma allora come si determina il prezzo giusto di un avvocato? Qual è il prezzo giusto che deve praticare un avvocato? A mio avviso, non esiste un prezzo giusto ed uguale per tutti. Al contrario, vanno considerati una serie di fattori. Eccoli.

La capacità di organizzazione

Ci sono professionisti più lenti e altri più veloci. Alcuni più specializzati e altri meno. Alcuni fanno gli atti processuali a occhi chiusi, perché magari ne hanno già fatti parecchi dello stesso tipo, ed altri invece impiegano una giornata. È chiaro che il professionista formulerà il prezzo anche in base al tempo che impiega per la prestazione ed è altrettanto scontato, a questo punto, che il prezzo più basso lo praticherà chi si sforza di meno.

Ci sono avvocati che riescono a raccogliere numerose pratiche e a gestirle tutte nella stessa mattinata, spesso anche davanti al medesimo giudice, senza spostarsi di aula. Sono quelli che dispongono di una solida organizzazione interna, con collaboratori e dipendenti in grado di sollevare il professionista dagli adempimenti più semplici. Questi avranno un dispendio energetico di gran lunga inferiore rispetto all’avvocato che, dal proprio studio, si reca in tribunale appositamente per un unico cliente, fa la fila, perde l’intera mattinata e poi fa la sua bella udienza per poi tornare allo studio. E siccome non si vive d’aria, quest’ultimo dovrà in qualche modo giustificare a sé e alla propria famiglia l’impegno che ha profuso, presentando sul cliente una parcella sensibilmente più elevata di chi svolge quell’attività in modo seriale.

In questo, ancora una volta, vincono le capacità imprenditoriali. Perché, anche se agli avvocati non piace sentire questa frase, le professioni devono tenere conto di un’organizzazione imprenditoriale se vogliono sopravvivere alla concorrenza.

Una volta lessi su un social una frase: «Se ti chiedo un prezzo alto non mi stai pagando solo ciò che ti sto vendendo, ma lo studio che ho impiegato per farlo così bene». Ciò è certamente vero, ma se fosse così in tutti i settori, l’ovetto Kinder, dietro cui ci sono svariati stabilimenti industriali, centinaia di dipendenti, catene di montaggio, controlli di qualità, investimenti milionari e soprattutto uno know-how iniziale che vale ancor più di tutto il resto, non potrebbe mai vendersi a 1,20 euro.

Allora bisogna alzare le mani e ammettere che, più che la prestazione in sé, a fare il prezzo è la capacità organizzativa di chi la eroga e la sua abilità nel saper gestire il più ampio numero di clienti per abbattere i costi della produzione.

Non è vero che se paghi poco significa che la prestazione non vale: non sempre almeno. Potrebbe anche essere che hai davanti una persona per la quale ciò che gli chiedi è un gioco da ragazzi. E addirittura il prezzo basso è indice di una qualità superiore a chi ti chiede un importo molto più elevato perché ha bisogno di una settimana di tempo per studiare la tua pratica.

Il tempo è un mezzo scarso per fini alternativi

A fare il prezzo di una prestazione è anche la quantità di tempo libero di un professionista e le alternative che questi ha. Mi spiego meglio: se una persona ha una platea di clienti che gli garantisce un reddito medio di 300mila euro all’anno, con una media di guadagno di circa 550 euro al giorno, difficilmente sarà disposto a spendere tre o quattro giornate di lavoro per una pratica che gliene frutti solo 300. Sarebbe un comportamento economicamente sbagliato.

Il tempo è un mezzo scarso per tutti noi, e lo dobbiamo distribuire per fini alternativi. Non si può fare tutto, accettare qualsiasi incarico. E così, tra le varie alternative, bisognerà destinarlo alle attività più remunerative. Sempre che, ovviamente, dall’altro lato della scrivania non ci sia un amico o un cliente di lunga data.

La forza del professionista

Per tornare allo schema della domanda e dell’offerta, nel gioco delle parti tra cliente e professionista, chi compra tende ad abbassare il prezzo mentre chi vende lo vuole alzare. Anche se siamo lontani dalle trattative arabe, di fatto il mercato funziona allo stesso modo. E tra le due parti vince sempre chi è più forte. A determinare la forza è la capacità, la fama, le recensioni positive, l’affermazione sul mercato o, con un termine inglese che può anche adattarsi ai professionisti, il brand: in sintesi, l’affidabilità e la credibilità. Pertanto, il professionista spingerà il prezzo fin dove il cliente sarà disposto ad arrivare.

Chi mai si aspetta di pagare lo stesso prezzo per un consulto medico da un luminare rispetto al professionista di provincia poco conosciuto? Per il primo siamo disposti a prendere l’aereo e ad attraversare l’Italia; per il secondo magari ci limitiamo a mandare una mail o a fare una telefonata.

La credibilità è ancora l’arma più forte per imporre il proprio prezzo.

Le alternative

Il monopolio sul mercato è forse l’elemento primario che fa il prezzo di una prestazione. Se sei l’unico avvocato che fa fiscalità puoi stabilire il prezzo che vuoi. Ma se fai separazioni e solo nel tuo quartiere ci sono altri venti avvocati che come te fanno diritto di famiglia, non puoi permetterti prezzi elevati, altrimenti prima o poi i tuoi clienti si accorgeranno della concorrenza e ti lasceranno. Tu stesso, quando confronti più offerte, scegli sempre quella che ti garantisce il miglior rapporto qualità-prezzo. A parità di qualità – specie per le attività rutinarie (come appunto una separazione consensuale) si va ovviamente da chi pratica il prezzo più vantaggioso.

Il luogo geografico

Non c’è un prezzo giusto ed uguale in tutta Italia. Un professionista che vive al Sud, dove il costo della vita è quasi un terzo rispetto a quello di Milano, presenta parcelle molto più basse. E siccome oggi i processi si fanno per via telematica e non c’è più bisogno di recarsi spesso in tribunale, il professionista calabrese è in grado di fare un’accesa concorrenza al professionista lombardo.

Due legali su tre fanno la fame

Secondo gli ultimi dati, due avvocati su tre fanno la fame. Sono infatti quasi 145 mila i legali che non superano i 20 mila euro l’anno, il 60% degli iscritti all’albo. Nel dettaglio, oltre 20 mila non hanno inviato modello 5 alla Cassa di previdenza, in quasi 60 mila sono nella fascia di reddito tra uno e 10.300 euro e in 45 mila dichiarano tra 10.300 e 20.107 euro.

Di contro, gli avvocati «benestanti» con reddito annuo superiore a 50 mila euro non sono neanche il 20% del totale: poco più di 41 mila. Sono alcuni dei dati che emergono dall’ultimo rapporto di Cassa forense sui numeri dell’avvocatura 2017, che conferma una volta di più la proletarizzazione della professione forense.

In questa prospettiva, ha ancora senso stabilire un prezzo alto che il mercato non è in grado di assorbire? Forse è anche questa una delle ragioni per cui gli avvocati si trovano sempre più in ristrettezze: l’incapacità di sapersi dare una struttura competitiva sul mercato e, in definitiva, imprenditoriale.