Relazione assistenti sociali: Cassazione

Valore di prova del verbale dell’assistente sociale, diritto di accesso agli atti, eventuali falsità e utilizzo in processo: le ultime sentenze della giurisprudenza.

Diritto di accesso alla relazione degli assistenti sociali

La nozione di documento amministrativo comprende “qualsiasi rappresentazione grafica…del contenuto di atti, anche interni…detenuti da una pubblica amministrazione”. Nella fattispecie in esame, il Diario Giornaliero contiene documenti che, seppure interni al procedimento, costituiscono la fonte delle relazioni finali degli assistenti sociali e, in definitiva, atti in ordine ai quali può legittimamente esercitarsi il diritto d’accesso, non potendosi ragionevolmente escludere l’interesse dell’istante a valutare, ad esempio, la corrispondenza di quanto esposto nelle relazioni finali degli assistenti sociali rispetto a quanto risulti annotato nel Diario, tenuto vieppiù conto della palesata esigenza difensiva.

Tar Lazio sent. n. 716/22 del 21.01.2022.

Dichiarazione di adottabilità: le relazioni degli assistenti sociale e degli psicologi sono indizi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi, ancorché non asseverate da giuramento, costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento e la cui valutazione non comporta violazione del diritto di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi, nel successivo giudizio di impugnazione della dichiarazione di adottabilità (e già in precedenza nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità), hanno diritto di prendere cognizione delle relazioni, nonché di controdedurre e di offrire prova contraria.

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, n.20244

L’assistente sociale incaricato di assumere l’assistenza del minore collocato in comunità con la madre assume posizione di garanzia nei confronti del minore

L’assistente sociale incaricato, con decreto del tribunale, di assumere l’assistenza del minore collocato in comunità con la madre, all’evidenza incapace di accudire il figlio, assume una posizione di garanzia nei confronti del minore, trattandosi di una relazione tra soggetto affidatario e soggetto affidato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità dell’assistente sociale, a titolo di omicidio colposo, in relazione alla morte di un bambino, conseguita all’ingerimento di una pasticca di “suboxone” lasciato incustodito dalla madre nella camera dell’istituto ove entrambi alloggiavano, per la condotta omissiva consistita nella mancata instaurazione di qualsiasi contatto diretto con la diade madre-figlio e nel non aver effettuato incontri periodici con il soggetto affidato).

Cassazione penale sez. IV, 19/05/2021, n.33596

La relazione dell’assistente sociale su fatti non avvenuti, ma soltanto riferiti telefonicamente, è atto pubblico falso

La relazione che l’assistente sociale abbia inviato al Tribunale dei Minorenni, in cui espone come fatti oggettivamente avvenuti quello che in realtà le era stato soltanto riferiti telefonicamente è oggettivamente un atto pubblico falso, anche a prescindere dalla verità storica o meno dei fatti descritti in tale relazione.

Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 22/10/2020

Funzione delle relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi, ancorché non asseverate da giuramento, costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento e la cui valutazione non comporta violazione del diritto di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi, nel successivo giudizio di impugnazione della dichiarazione di adottabilità (e già in precedenza nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità), hanno diritto di prendere cognizione delle relazioni, nonché di controdedurre e di offrire prova contraria.

Cassazione civile sez. I, 23/01/2019, n.1883

Il minore vittima di reati sessuali: credibilità ed utilizzabilità delle sue dichiarazioni

Sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali agli assistenti sociali e contenute nelle relazioni dai medesimi svolte, acquisite con il consenso delle parti agli atti del fascicolo del dibattimento, in assenza di una riserva espressa di inutilizzabilità.

Cassazione penale sez. III, 29/09/2015, n.44627

Esame dei testimoni: testimonianze “de relato”

In tema di testimonianza indiretta, le dichiarazioni doppiamente “de relato” (perché acquisite al procedimento attraverso un terzo soggetto) hanno valenza di meri indizi e richiedono una verifica particolarmente rigorosa dell’attendibilità di tutti i soggetti coinvolti, anche qualora il giudizio si svolga con le forme del rito abbreviato, potendo il giudice eventualmente compiere i dovuti approfondimenti attraverso l’esercizio dei poteri officiosi di cui all’art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la sentenza impugnata per non aver sottoposto a vaglio critico una relazione degli assistenti sociali, assunta a fondamento dell’affermazione della colpevolezza dell’imputato, che compendiava le dichiarazioni rese ai medesimi dai genitori affidatari di tre bambini circa i racconti di questi ultimi concernenti gli abusi sessuali cui il padre li avrebbe sottoposti).

Cassazione penale sez. III, 22/09/2015, n.41835

Atti sessuali su minorenni

Il notorio insegna che, nelle separazioni delle coppie che assumono conformazioni negative quanto al tasso di insistente conflittualità, è frequente l’utilizzo dei minori come strumento di lite, non essendo raro neppure introdurre, a loro mezzo, accuse infondate di abusi sessuali nei confronti del partner (accolto, nella specie, il ricorso presentato dall’imputato in merito all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, un bambino di 5 anni, il quale aveva affermato che l’imputato, fratello del padre, aveva abusato di lui. Tali dichiarazioni non erano state attentamente valutate dai giudici, alle luce del contesto in cui erano maturate: separazione litigiosa fra i genitori e relazioni dell’assistente sociale che aveva definito il minore stesso come un bambino che utilizza molto spiegazioni di tipo fantastico, capace di inventare circostanze, fatti e luoghi con creatività rendendoli attendibili, specialmente in difficoltà e non sapendo cosa rispondere).

Cassazione penale sez. III, 12/12/2013, n.5753

Prova nel processo penale

Le relazioni formate dagli assistenti sociali dirette al Tribunale per i minorenni, che consentono al giudice di poter meglio valutare le situazioni familiari su cui deve intervenire non appartengono alla categoria dei mezzi di prova. Dunque possono essere acquisite anche in assenza di consenso delle parti ai sensi dell’articolo 234 c.p.p..

Cassazione penale sez. VI, 21/05/2013, n.23326

Dichiarazione di adattabilità: prova della relazione degli assistenti sociali

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi, ancorché non asseverate da giuramento, costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento e la cui valutazione non comporta violazione dei diritti di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi, nel successivo giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, hanno il diritto di prendere cognizione di dette relazioni, nonché di controdedurre e di offrire prova contraria.

Cassazione civile sez. VI, 08/01/2013, n.232