Articolo 55 Costituzione italiana: spiegazione e commento

Cosa dice e cosa significa l’art. 55 sulla composizione e sull’attività del Parlamento

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

La seconda parte della Costituzione

L’articolo 55 apre la seconda parte della Costituzione italiana. Contiene la definizione ed i compiti dei principali organi istituzionali della nostra Repubblica parlamentare: Camera e Senato, Governo, Corte costituzionale, magistratura, fino alle Regioni, le Province, i Comuni. Dall’articolo 55 in poi, dunque, la Costituzione disciplina non solo le massime istituzioni dello Stato ma anche i cosiddetti organi di rilievo costituzionali, vale a dire:

il Consiglio superiore della magistratura (Csm);

il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel);

la Corte dei conti;

il Consiglio di Stato;

il Consiglio supremo della difesa.

La composizione del Parlamento

La Costituzione dedica un ampio spazio (ben 27 articoli) al Parlamento, alla sua composizione, alle funzioni, alle attività che svolge, al modo in cui sono organizzati i due rami, vale a dire il Senato e la Camera. Partendo da un presupposto: non esistono «due parlamenti», uno a Palazzo Madama (sede del Senato) e uno a Montecitorio (sede della Camera dei deputati) ma una sola istituzione, espressione della sovranità del popolo in quanto composta dai rappresentanti dei cittadini, eletti liberamente dagli aventi diritto. Ad essi spetta il compito di approvare le leggi dello Stato e di controllo politico dell’azione di governo.

L’articolo 55 della Costituzione, nello specifico, entra nel merito della composizione del Parlamento e stabilisce il bicameralismo perfetto, con due Camere autonome e indipendenti tra loro, ciascuna con il proprio regolamento.

Tuttavia, una legge su una determinata materia è valida solo se raccoglie il consenso di entrambi i rami del Parlamento. Per fare un esempio: se l’iter parte dal Senato e l’Aula di Palazzo Madama approva un testo, questo deve passare alla Camera affinché riceva il via libera così com’è. In caso contrario, se a Montecitorio i deputati apportano delle modifiche, il testo deve tornare al Senato per la seconda lettura e, quindi, di nuovo alla Camera per l’approvazione definitiva. In questi casi si parla di «legge navetta», proprio per il via-vai che il testo subisce da un ramo all’altro del Parlamento.

La necessità di approvare lo stesso testo nelle due Camere garantisce l’unicità del Parlamento come istituzione, cioè il fatto che una legge entri in vigore con il consenso della maggioranza dei parlamentari eletti dal popolo.

Ed è qui che bisogna cercare il senso del bicameralismo perfetto. Non bisogna dimenticare, infatti, che la nostra Costituzione è stata redatta e approvata subito dopo un ventennio fascista e una Guerra mondiale durante i quali imperava l’autoritarismo. I padri costituenti, quindi, hanno creato un sistema tale per cui una legge debba essere approvata dopo due passaggi in altrettanti rami del Parlamento, per garantire il controllo di uno sull’altro ed evitare che la maggioranza esistente in una sola Camera possa prendere il potere assoluto del Paese.

Certo, si potrebbe dire: Camera e Senato hanno, di solito, una maggioranza con lo stesso colore politico. L’esperienza, però, insegna quanto non sia del tutto così. Le distanze politiche a Montecitorio sono molto ampie ma non al Senato, dov’è avvenuta la maggior parte delle ultime crisi di governo, dalla caduta di Romano Prodi nel 2008 ad opera dell’Udeur di Clemente Mastella a quella, più recente, del secondo Governo Conte per mano dei senatori di Matteo Renzi.

Proprio per questo si è tentato, di recente, di eliminare il bicameralismo. Ma gli italiani, si sa, non amano le riforme, le temono: e così la riforma della Costituzione è stata bocciata.

Quando si riunisce in seduta comune il Parlamento

Abbiamo detto che ogni ramo del Parlamento ha la propria autonomia nel discutere e approvare le leggi dello Stato. Tuttavia, l’articolo 55 della Costituzione prevede che ci sia una seduta comune dei due rami del Parlamento per prendere determinate decisioni.

In particolare, viene richiesto il voto comune di Camera e Senato per:

l’elezione del presidente della Repubblica;

il giuramento di fedeltà del presidente della Repubblica al momento di assumere le sue funzioni;

la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione (quello che siamo abituati a chiamare impeachment quando si aprla del presidente degli Stati Uniti d’America).

Inoltre, viene richiesta la seduta comune per:

l’elezione di un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura;

la nomina di un terzo dei giudici della Corte costituzionale.

In questo modo, la Costituzione garantisce che siano tutti i rappresentanti dei cittadini, eletti nei due rami del Parlamento, a prendere le decisioni che riguardano la più alta istituzione dello Stato (il presidente della Repubblica) ed il potere giudiziale. Ma non solo.

I tre poteri principali della nostra Repubblica sono il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziale. Il primo, come abbiamo visto, è in mano al Parlamento. Il secondo è in mano al Governo, la cui attività, però, è controllata dal Parlamento, dove vengono approvati i decreti che escono dal Consiglio dei ministri. Il terzo, quello giudiziale, gode di piena autonomia. Ma la Costituzione delega alle Camere la facoltà di nominare una parte degli organi su cui si basa il potere giudiziale, cioè il Csm e la Corte costituzionale, il cui presidente – non bisogna dimenticarlo – è la quinta carica dello Stato, dopo il presidente della Repubblica, il presidente del Senato, il presidente della Camera ed il presidente del Consiglio dei ministri.