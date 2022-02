Come funziona il concorso per allievo agente di custodia, vice ispettore o commissario: requisiti di partecipazione, condizioni di ammissione e prove da superare.

I posti pubblici sono sempre molto ambiti, e quelli nelle forze dell’ordine ancora di più. Oltre alla stabilità dell’impiego, offrono uno stipendio adeguato, buone possibilità di carriera e funzioni qualificate e prestigiose, specialmente se si accede ai livelli superiori. In questo articolo ti spieghiamo come entrare nella Polizia penitenziaria, un Corpo che nella conformazione odierna è nato di recente, nel 1990, e al quale sono attribuite importanti funzioni, anche al di fuori delle carceri.

Polizia penitenziaria: cosa fa?

La Polizia penitenziaria è uno speciale corpo di polizia posto alle dipendenze del ministero della Giustizia, con compiti di sicurezza e sorveglianza carceraria. I compiti istituzionali della Polizia penitenziaria sono stabiliti dalla legge [1] e comprendono anche alcune attività extracarcerarie, come la traduzione dei detenuti nelle aule di giustizia dove vengono celebrati i processi a loro carico, le scorte ai magistrati o ad altre personalità istituzionali e il piantonamento dei detenuti ricoverati in luoghi esterni di cura.

Inoltre, la Polizia penitenziaria partecipa al mantenimento dell’ordine pubblico e svolge attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, compresa la possibilità di fare multe stradali.

I concorsi per entrare nella Polizia penitenziaria

Per entrare nella Polizia penitenziaria bisogna partecipare ad un concorso pubblico e superare le prove di idoneità con un punteggio sufficiente a rientrare nella graduatoria utile. I concorsi vengono banditi periodicamente, di solito con frequenza annuale, e prevedono un contingente di posti riservati alle donne: le vincitrici saranno assegnate alle strutture carcerarie femminili.

Mediamente, ogni anno, vengono messi a concorso 1000 o 1.500 posti di allievi agenti, 400 o 500 posti di vice ispettori e 100 o 120 commissari (ruolo direttivo). Tutti i bandi di concorso sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale “Concorsi ed esami”, e sul sito del ministero della Giustizia.

Possono partecipare al concorso per entrare in Polizia penitenziaria sia i civili sia i militari appartenenti alle Forze armate, compresi i Vfp, volontari in ferma prefissata (come i Vfp1 e i Vfp4); alcuni bandi prevedono posti riservati per queste categorie, o comunque incrementi di punteggio utile in graduatoria. Ci sono, inoltre, dei concorsi interni, per titoli o per esami, riservati al personale già appartenente alla Polizia penitenziaria, come quello per il ruolo dei sovrintendenti, al quale possono partecipare gli agenti già in servizio.

Requisiti di partecipazione al concorso in Polizia penitenziaria

Per partecipare ai concorsi nella Polizia penitenziaria occorre essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo specifico bando, che dipendono anche dalla qualifica. Ci sono concorsi per allievi agenti, per vice ispettori e per commissari e il titolo di studio richiesto è diverso, come anche l’età massima per poter partecipare.

In generale, i concorsi per agenti richiedono il diploma di scuola secondaria di secondo grado (cioè la scuola media superiore) e un’età inferiore a 26 anni compiuti; per i militari Vpf (volontari in ferma permanente), l’età è elevata a 28 anni. Il concorso per vice ispettori, invece, prevede un’età massima di 28 anni per i civili e di 30 per i militari. Per il concorso a commissari occorre aver conseguito la laurea magistrale in uno dei seguenti ambiti: giurisprudenza, scienze dell’economia, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni e scienze economico-aziendali.

Condotta e precedenti penali

Un requisito basilare per la partecipazione al concorso in Polizia penitenziaria riguarda l’aspetto morale degli aspiranti: bisogna «essere di condotta incensurabile» [2] e avere la fedina penale pulita, cioè è richiesta l’assenza di precedenti penali riportati nel certificato del casellario giudiziale.

A tale riguardo, una recente sentenza del Tar [3], che troverai al termine dell’articolo, ha escluso dal concorso per agente di Polizia penitenziaria un candidato che aveva riportato una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti. I giudici amministrativi hanno ritenuto che quel reato fosse incompatibile con lo svolgimento delle delicate e complesse funzioni che un appartenente alla Polizia penitenziaria deve svolgere.

Concorso in Polizia penitenziaria: le prove da superare

Le prove concorsuali si articolano in maniera diversa in base al ruolo: nel concorso per agenti basta superare, ottenendo il punteggio richiesto, una prova scritta con domande a risposta multipla, mentre i vice ispettori e gli aspiranti commissari devono sostenere più prove preliminari, redigere un elaborato scritto e affrontare un colloquio orale sulle materie previste nel bando.

Per tutti gli aspiranti alle varie categorie e ruoli ci sono prove fisiche, visite mediche e accertamenti psico-attitudinali, che si svolgono in ambito concorsuale alle condizioni descritte da ciascun bando.

Approfondimenti

Per ulteriori informazioni, come ad esempio per sapere se un tatuaggio può costituire motivo ostativo per l’ingresso nella Polizia penitenziaria, leggi “Concorso Polizia penitenziaria: ultime sentenze”.

note [1] Art. 5 L. n. 395/1990, D.P.R. n. 230/2000 e D.P.R. n. 82/1999. [2] Artt. 35 D.Lgs. n. 165/2001 e art. 2, co. 2, lett. b-bis D.Lgs. n. 160/2006. [3] Tar Liguria, sent. n. 58/2022.