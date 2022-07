Compromesso: che cos’è? Quanto costa la registrazione all’Agenzia delle Entrate e chi deve farla? Qual è la differenza con la trascrizione?

Quando bisogna acquistare un immobile difficilmente si giunge subito alla conclusione del contratto definitivo. Prima di fare il grande passo, infatti, le parti preferiscono raggiungere una specie di pre-accordo che prende il nome di contratto preliminare (o compromesso). Si tratta di un contratto vincolante a tutti gli effetti, che però lascia alle parti ulteriore tempo per poter stabilire alcuni dettagli. Con questo articolo ci soffermeremo su un particolare aspetto: vedremo cioè chi paga le spese di registrazione del contratto preliminare.

Come meglio si dirà nel prosieguo, il compromesso di compravendita va registrato presso l’Agenzia delle Entrate; si tratta di un adempimento fiscale diverso dalla trascrizione nel registro della conservatoria. Questo adempimento ha, però, un prezzo. Chi paga le spese di registrazione del contratto preliminare? Scopriamolo insieme.

Cos’è il contratto preliminare?

Il contratto preliminare, chiamato anche “compromesso”, è un accordo tra venditore e compratore con cui si impegnano a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo.

Il preliminare può essere stipulato, per esempio, quando non è possibile la vendita immediata, perché l’acquirente è in cerca di un mutuo oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa.

Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata dal notaio o atto pubblico).

Registrazione del preliminare: entro quanto tempo?

Ai fini fiscali, il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Se stipulato con atto notarile, vi provvede il notaio entro 30 giorni.

Registrazione del preliminare: chi paga?

Le spese di registrazione del contratto preliminare spettano in genere all’acquirente, se non è stato pattuito diversamente all’interno dell’atto.

Vista l’assenza di una legge che stabilisce con esattezza a chi spettano queste spese, l’acquirente e il venditore possono quindi accordarsi a proprio piacimento.

Registrazione del preliminare: quanto costa?

Per la registrazione del contratto preliminare sono dovute:

l’imposta di registro di 200 euro , indipendentemente dal prezzo della compravendita;

, indipendentemente dal prezzo della compravendita; l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe (se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro);

Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari:

allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria

delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita

In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita.

Come detto, se c’è accordo tra le parti le imposte di registro possono essere divise a metà (100 euro a testa), anche le marche da bollo (16 euro a testa) mentre lo 0,50% su caparra confirmatoria e il 3% su acconto spettano all’acquirente, come anticipo delle imposte di registro da versare alla stipula del rogito notarile.

Preliminare: cosa succede se non viene registrato?

Se il compromesso non viene registrato entro i termini sopra visti, la legge prevede delle sanzioni che variano a seconda dell’entità del ritardo.

Tenendo in considerazione che l’importo minimo della sanzione è di 20 euro, se la registrazione avviene:

entro 30 giorni, la sanzione è pari al 6% del valore del contratto; dopo i 30 giorni ma entro i 90 giorni, la sanzione è pari al 12%; dopo i 90 giorni ed entro 1 anno, la sanzione è al 16%; entro due anni, al 17,14%; oltre i due anni è del 20%.

Ma se il documento stipulato non viene registrato, la somma può variare da 120% a 240% della somma dovuta.

Registrazione e trascrizione: differenza

Il contratto di compravendita può essere trascritto nei registri della conservatoria immobiliare.

Come detto prima, la stipula del preliminare fa sorgere solo un obbligo giuridico tra venditore e acquirente, senza determinare il trasferimento della proprietà.

Pertanto, potrebbe accadere che, nonostante il “compromesso”, il venditore venda lo stesso immobile ad altra persona oppure costituisca sullo stesso diritti reali di godimento (per esempio, un usufrutto) o che venga iscritta a suo carico un’ipoteca.

In questi casi, il compratore potrà chiedere al giudice solo il risarcimento dei danni e non l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca.

Per evitare di trovarsi in una situazione del genere, la legge mette a disposizione lo strumento della trascrizione del preliminare nei registri immobiliari.

In tal modo, eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore.

Per la trascrizione del preliminare è necessario che l’atto sia stipulato con l’intervento di un notaio. In questo caso, all’imposta di registro e all’imposta di bollo di 155 euro si aggiunge il versamento dell’imposta ipotecaria di 200 euro e delle tasse ipotecarie di 35 euro.