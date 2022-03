Ucraina: gen. Graziano, ‘truppe russe non adeguate per equipaggiamento e morale’

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – In Ucraina “i russi stanno impegnando quasi tutte le forze disponibili” e al momento “sono in quella che in gergo si chiama pausa operativa, cioè devono fare rifornimento, confrontarsi con le perdite subite, organizzarsi per riprendere i combattimenti”. Inoltre le forze armate russe, oltre a non avere un livello tecnologico paragonabile a quello occidentale, “non sono adeguate per consistenza, equipaggiamento e anche per morale”. Lo ha detto il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato Militare Europeo ospite dell’Aseri, l’Alta Scuola di Economia e Relazioni internazionali dell’Università Cattolica.