Veneto verso la transizione green, le regioni di Eusalp supportano insieme le imprese

Roma, 21 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Giovedì 24 marzo, dalle ore 9.30 alle 13.30, la Regione del Veneto ospita, nell’ambito della presidenza italiana di Eusalp, il policy table ‘Verso la transizione verde – un ecosistema pronto ad aumentare la resilienza delle imprese’ (toward the green transition – an ecosystem ready to boost the business resilience), un momento di discussione tra le regioni alpine, per parlare di imprese e transizione verde, approfondendo nuovi approcci, processi e strumenti per la cooperazione strategica e operativa tra le regioni.