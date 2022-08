Insulti omofobi: quali fanno scattare il reato e quali no

Omofobia tra legge Mancino e Ddl Zan: cosa rischia chi dà dell’omosessuale a una persona? Quando c’è diffamazione e quando stalking?

Dopo le atrocità della seconda guerra mondiale pensavamo di aver definitivamente compreso che tutti gli uomini sono uguali e che nessuna discriminazione può mai essere fondata su ragioni banali come il colore della pelle. Tanto è sancito a chiare lettere dall’art. 3 della Costituzione italiana, secondo cui “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Eppure, il messaggio sembra non essere chiaro a tutti. Con questo articolo vedremo quali insulti omofobi fanno scattare il reato e quali no.

Stando ad alcuni fatti di cronaca, sembra che l’omofobia sia più radicata di quanto si possa credere. L’ordinamento giuridico prevede una legge (la famosa “legge Mancino”) che punisce le più odiose forme di discriminazione; tra queste non compare, però, quella legata all’orientamento sessuale. Il tentativo di inserirla fatto dal noto “Ddl Zan” è naufragato, lasciando di fatto un vuoto normativo che la giurisprudenza sta cercando di colmare. Proviamo allora a comprendere quali insulti omofobi fanno scattare il reato e quali no.

Legge Mancino: punisce l’omofobia?

Come anticipato, la cosiddetta legge Mancino [1] punisce tutte le condotte che incitano all’odio, alla discriminazione e alla violenza per motivi religiosi, etnici, razziali e nazionali.

Questa legge sanziona con il carcere diverse azioni, come ad esempio quella consistente nel diffondere idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, ovvero l’incitazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Nulla viene detto a proposito dell’omofobia, che quindi rimarrebbe teoricamente impunita, visto che il disegno di legge noto come “Ddl Zan” non è mai stato definitivamente approvato. È proprio così? Prosegui nella lettura.

Ddl Zan: cosa prevedeva?

Il disegno di legge Zan (dal nome del parlamentare che ne è stato promotore) prevedeva di inserire, all’interno della legge Mancino, anche le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

In pratica, il ddl Zan proponeva di mettere sullo stesso piano la discriminazione per odio etnico, razziale o religioso, e quella per orientamento sessuale e/o identità di genere.

Per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi; per identità di genere si intende invece l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

Come anticipato, la proposta non è stata accolta dal Parlamento italiano, con il risultato che, ad oggi, non esiste una norma che punisce esplicitamente la discriminazione e l’incitamento all’odio basato sull’orientamento sessuale. Questo però non significa che gli insulti omofobi restino impuniti. Vediamo perché.

Dare dell’omossessuale è reato?

Gli insulti omofobi costituiscono reato? Dipende.

La Corte di Cassazione [2] ha sposato l’orientamento per cui occorre verificare l’intenzione con cui certe espressioni sono utilizzate: solo se l’intento è manifestamente offensivo può scattare il reato.

La Suprema Corte precisa che, di per sé, il termine “omosessuale” non ha nessuna carica offensiva. Dunque, dire che una persona è omosessuale, lesbica o gay non integra alcun crimine, in quanto si tratta semplicemente di manifestare quello che si ritiene essere l’orientamento sessuale di una certa persona.

Insomma: secondo la Cassazione, la parola “omosessuale” assume un carattere neutro esattamente come quella “eterosessuale”.

Ciò non toglie, però, che l’utilizzo di queste parole, impiegati in un certo contesto e con certe finalità, non possa costituire reato. Per non parlare, poi, dei termini dalla valenza chiaramente dispregiativa, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Insulti omofobi: sono reato?

Gli insulti omofobi, volti a discriminare, offendere o prendere in giro una persona in relazione al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere, possono costituire reato, ma solo se ricorrono determinate condizioni.

Innanzitutto, gli insulti omofobi proferiti “alle spalle” della vittima, cioè in sua assenza, col fine di lederne la reputazione, fanno scattare il delitto di diffamazione.

Al contrario, un insulto omofobo detto direttamente al destinatario non costituisce reato, ma solo un’ingiuria, illecito civile dal quale si può ottenere al massimo il risarcimento dei danni.

Da tanto deriva che utilizzare frasi offensive riferite alle preferenze sessuali o all’identità di genere della vittima integrano il reato di diffamazione solo se la persona offesa è assente e non è in grado di difendersi. Si pensi alla combriccola di amici che sparla di un compagno di classe, oppure ai commenti pubblici su Facebook o Instagram.

Attenzione, però: secondo la giurisprudenza, potrebbero ipotizzarsi anche altri tipi di reato, a seconda delle circostanze concrete.

Per la Cassazione [3] scatta il reato di molestia [4] a carico di chi contatta ripetutamente sul cellulare una persona al solo fine di insultarla.

Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto costituisse reato l’invio per telefono di messaggi sms contenenti frasi offensive del tipo «Frocio vieni qua. Ciao frocio, cosa stai facendo? Ciao frocio, come stai?».

E ancora: secondo la Cassazione [5], se la vittima è bersaglio continuo di offese ed insulti basati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, allora può scattare perfino il grave reato di stalking.

Ciò accade quando si pone in essere una vera e propria persecuzione nei confronti della vittima, non solo attraverso insulti oggettivamente percepibili come tali, ma anche quando i termini, apparentemente neutri (ad esempio, lesbica, omosessuale, ecc.), sono costantemente proferiti in modo tale da causare un grave stato d’ansia o da costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita.

Si pensi, ad esempio, al ragazzo costretto a non frequentare più la palestra perché tutti gli altri, d’accordo tra loro, lo appellano immancabilmente come “l’omosessuale”, a prescindere dal fatto che lo sia o meno.

Insulti omofobi: quando c’è reato e quando no?

Come detto sinora, si può commettere un reato legato all’omofobia anche se non si utilizzano termini di per sé dispregiativi: è il caso, sopra esemplificato, dell’impiego della parola “omosessuale” ossessivamente rivolto alla vittima.

Come ricordato dalla Cassazione, ciò che conta è l’intenzione, più che la carica offensiva delle parole, la quale a volte dipende da tanti altri fattori, come ad esempio il contesto in cui ci si trova, il tono con cui ci si esprime, ecc.

Non ci sono dubbi, poi, che ci siano alcune espressioni che rappresentano sempre insulti omofobi: è il caso di parole come “frocio”, “finocchio”, “ricchione”, “uomo mancato”, ed espressioni simili, talvolta tratte anche dal gergo dialettale.

Prendere un termine neutro e declinarlo in maniera offensiva è ugualmente reato: è il caso di chi dice “lesbica di m…”.

Si badi: a parte lo stalking e la molestia (che presuppongono una condotta ripetuta nel tempo), l’unico reato che si può commettere usando insulti omofobi è quello di diffamazione, con la conseguenza che insultare “in faccia” la vittima non costituisce delitto ma solo ingiuria, che è un semplice illecito civile.

Ad esempio, la Corte di Cassazione [6] ha condannato per diffamazione la persona che, tramite Facebook, si era rivolto a un uomo apostrofandolo come “frocio” e “schifoso”.

Per la precisione, la frase incriminata era la seguente: “Se un uomo sta con un altro uomo a letto cosa è? In gergo è un frocio. Mi Sbaglio?”.

A nulla è servita la difesa dell’imputato, secondo cui le espressioni utilizzate avrebbero perso, per “l’evoluzione” della coscienza sociale, il carattere dispregiativo ad esse attribuito in passato.

Al contrario, per la Cassazione le suddette espressioni costituiscono, oltre che chiara lesione dell’identità personale, “veicolo di avvilimento dell’altrui personalità”, e tali sono percepite dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana.

Non sono mai reato, perché non costituiscono insulto, le parole neutre come “omosessuale”, “gay”, “lesbica”, “trans”, ecc., in quanto hanno una valenza meramente descrittiva, sempre che non siano usate in maniera “malvagia” come visto sopra, e cioè in maniera martellante per perseguitare una persona oppure in contesti in cui possono assumere un carattere particolarmente offensivo.