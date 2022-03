Pnrr: Fontana, ‘centralizzazione nella gestione del Piano non utile per Paese’

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – “Il Pnrr è uno strumento dalle opportunità e dalle risorse straordinarie, voluto dall’Unione europea per rilanciare la crescita dei territori attraverso gli investimenti. Ribadisco, tuttavia, quanto già ricordato in moltissime occasioni pubbliche: le regioni e le province autonome sono state coinvolte in modo solo residuale, sia nella fase ascendente di elaborazione del Piano, sia nella fase discendente di messa a terra delle risorse. Questa ‘centralizzazione’ nella gestione del Piano è, a mio avviso, non utile per il Paese, perché i problemi che incontra la sua realizzazione saranno numerosi. Noi siamo comunque a disposizione per vedere come contribuire al meglio”. E’ uno dei passaggi dell’intervento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al XIII Congresso Cisl ‘Esserci per cambiare’.