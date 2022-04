Pnrr: Draghi, ‘mezzi per cambiamento climatico, secca Po colpo a nostra storia’

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Vogliamo fornire i mezzi per affrontare le grandi trasformazioni in atto – come il cambiamento climatico – i cui effetti sono evidenti anche qui. Mi riferisco al periodo di siccità durato 110 giorni – uno dei più lunghi nella storia della città e della Regione – a cui sono seguite le grandinate violente di questi giorni. La produzione idroelettrica – che rappresenta la principale fonte di energia rinnovabile in Piemonte e in Italia – è scesa a livelli tra i più bassi degli ultimi 20 anni. Queste condizioni anomale si ripercuotono anche sull’agricoltura. Vedere il Po – il nostro fiume ‘più grande, più lungo, più bello, più caro’, come lo definiva Mario Soldati – scarseggiare d’acqua è un colpo alla nostra storia”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo a Torino alla firma del patto per la città.