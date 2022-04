Vino: ‘Grandi Langhe 2022’, a Torino 2.200 partecipanti da 15 paesi del mondo

Roma, 6 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Si è concluso, alle Ogr di Torino, ‘Grandi Langhe 2022’, la due giorni in cui ben 226 cantine hanno presentato le nuove annate di Barolo, Barbaresco, Roero e delle altre otto denominazioni di Langhe e Roero a un vasto pubblico di professionisti e appassionati. Promosso da Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e Consorzio Tutela Roero, con il supporto della Regione Piemonte, e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, ‘Grandi Langhe’ si conferma così un importante appuntamento internazionale nel ricco calendario del vino mondiale: nella città di Torino, che ha omaggiato l’evento con una speciale proiezione sulla Mole Antonelliana, si sono riuniti in 2.200, tra operatori italiani e internazionali e grande pubblico: per la prima volta quest’anno, infatti, anche per gli appassionati è stata organizzata, con Ais Piemonte, una sessione di degustazioni dedicata nella serata di lunedì 4. Prossima tappa il ‘Barolo & Barbaresco World Opening’, il prestigioso evento che porterà a Los Angeles, il 28 e il 29 aprile, quasi 200 aziende del Consorzio per presentare le nuove annate di Barolo (2018) e Barbaresco (2019) ai professionisti d’oltreoceano.