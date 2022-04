Multe e sanzioni: il decesso del trasgressore estingue l’obbligazione del responsabile in solido? Il debito si trasferisce agli eredi?

Le regole relative alle sanzioni amministrative seguono in buona parte le stesse previsioni di quelle penali. Pertanto, vale il principio della responsabilità personale. Nessuno quindi può essere tenuto a rispondere di un illecito amministrativo che non ha commesso, così come succede con i reati. Diverso è il caso degli illeciti civili (ad esempio il mancato pagamento di una fattura) che ricadono sugli eredi. Eredi che, a questo punto, si chiederanno, sempre rimanendo in tema di sanzioni amministrative, che succede alla morte del trasgressore. Ecco alcuni chiarimenti pratici, per come tra l’altro spiegati di recente dalla Cassazione.

Sanzioni amministrative: quanto durano?

Le sanzioni amministrative hanno un termine di prescrizione di cinque anni. Questo significa che, se entro tale termine l’amministrazione non invia al trasgressore un atto di accertamento dell’infrazione o non intraprende un’azione esecutiva, il debito si estingue.

Fanno eccezione le multe stradali: per queste ci sono solo 90 giorni di tempo per la notifica del verbale. Adempiuto a tale onere, il termine di prescrizione torna ad essere di cinque anni.

Sanzione amministrativa: che succede se non si paga?

Se il trasgressore non paga una “multa” (intesa appunto nel senso di sanzione amministrativa), l’ente creditore incarica l’agente per la riscossione esattoriale per l’avvio della procedura di esecuzione forzata. Questa viene anticipata dalla notifica di una cartella esattoriale (che non può essere consegnata più tardi di cinque anni dalla notifica dell’accertamento): da questo momento il debitore ha 60 giorni di tempo per pagare: pena, in caso contrario, il pignoramento dei beni.

Sanzione amministrativa: che succede alla morte del trasgressore?

La sanzione amministrativa decade alla morte del trasgressore. Questo significa che il debito, così come tutte le altre conseguenze dell’illecito, non si trasferiscono sugli eredi [1]. Questi ultimi quindi, nell’accettare l’eredità, non dovranno temere debiti derivati da sanzioni amministrative o penali. E se mai dovessero ricevere la notifica di una cartella per sanzioni imputabili al defunto potranno chiederne lo sgravio in via di autotutela o, in caso di mancata risposta, con ricorso al giudice.

Alla morte del trasgressore, che succede al coobbligato in solido?

Spesso, in ambito amministrativo, la legge prevede una responsabilità in solido tra due o più soggetti. Si pensi, ad esempio, alle multe stradali per le quali è responsabile tanto il conducente quanto il proprietario del veicolo. Ebbene che succede all’obbligato in solido in caso di morte del trasgressore? Secondo la Cassazione [2], in tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilità ai suoi eredi dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma altresì l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale e l’impossibilità per quest’ultimo, ove abbia pagato la sanzione, di presentare nei confronti degli eredi del trasgressore una richiesta di rimborso (la cosiddetta azione di regresso). Solo in questo caso dunque gli eredi del trasgressore rispondono del debito di quest’ultimo.

Quali sono le sanzioni amministrative?

Ecco alcuni esempi di sanzioni amministrative:

le multe stradali;

il protesto per gli assegni a vuoto;

le multe per gli atti osceni in luogo pubblico o per gli atti contrari al pubblico pudore;

le sanzioni fiscali per l’omesso versamento delle tasse (quando non raggiungono gli importi tali da configurare reato di evasione fiscale);

la guida in stato di ebbrezza fino al limite di 0,8 gr/l;

l’impiego di lavoratori in nero;

la violazione delle regole sull’igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

il mancato rispetto del pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori da parte del datore;

l’omesso versamento dei propri contributi da parte del lavoratore autonomo;

la violazione delle norme sull’etichettatura e marcatura di CE di prodotti non alimentari;

la violazione delle norme a tutela del consumatore (ad esempio offerte farlocche).

Le sanzioni amministrative sono chiaramente molto più numerose: abbiamo indicato solo quelle principali.

note [1] Ex art. 7 l. n. 689/1981. [2] Cass. civ., sez. II, ord., 7 febbraio 2022, n. 3696.