Energia: Saccomanno (Lega), per rigassificatori si punti sul Sud e su Calabria

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Le misure che il Governo si appresta a deliberare” sul fronte energia “sono, certamente, insufficienti e non possono garantire un ritorno alla normalità. Sono importanti per cercare di alleviare le difficoltà odierne per le famiglie e le imprese, ma non possono garantire un ritorno alla sufficienza, senza ulteriori aumenti. Ed allora, con coraggio e determinazione, bisogna percorrere delle diverse strade: dalla riapertura dei pozzi attivi inspiegabilmente chiusi, dalla ricerca di nuove fonti energetiche, dall’utilizzo dell’idrogeno, dalla creazione di nuovi rigassificatori, ripartendoli in tutta Italia”. Così in una nota il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.