Lega: Rixi, ‘solidarietà a assessore Genova Bordilli per insulto sessista, sinistra tace’

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Solidarietà all’assessore Paola Bordilli per il grave insulto sessista scritto su un suo manifesto elettorale a Genova. Un gesto che non può e non deve essere tollerato. Un cancro culturale che non si riesce a debellare. La Lega si stringe intorno a Paola e a tutte le donne che devono fare i conti con attacchi simili ogni giorno”. Lo afferma Edoardo Rixi, deputato della Lega e coordinatore del partito in Liguria.