Lega: Toti, ‘solidarietà a Bordilli, confronto e non insulti’

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Solidarietà all’assessore del Comune di Genova Paola Bordilli per le scritte vergognose, volgari e sessiste apparse in uno dei suoi cartelloni elettorali appesi in città. Auspico una condanna unanime affinché questo sia solo un episodio isolato. Sì al confronto, no agli insulti: è questa la campagna elettorale che vogliamo. Intanto forza Paola, sono certo che questo episodio non ti fermerà!”. Lo scrive su Twitter il presidente della Liguria, Giovanni Toti.